Часть Крыма осталась без света
- 21.07.2026, 9:32
Горит крупнейший оптовый центр.
В ночь на 21 июля во временно оккупированном Крыму были поражены несколько объектов, в результате чего часть полуострова осталась без света, а также произошел масштабный пожар на крупнейшем оптово-распределительном центре.
Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».
Отмечается, что около 04:00 в Большой Ялте был слышен сильный взрыв и с того времени Южный берег Крыма остался без света.
Также в селе Чистенькое Симферопольского района горит крупнейший оптово-распределительный центр российской сети Продукты у дома. Крымский ветер отмечает, что данная информация требует подтверждения.
Торговая сеть Продукты у дома, работающая с 2015 года на базе захваченных магазинов украинской сети АТБ, имеет более 170 магазинов, которые работают в 56 населенных пунктах полуострова, а также располагает одной торговой точкой в Краснодарском крае РФ. Сеть специализируется на продаже как продовольственных, так и непродовольственных товаров.
20 июля Силы беспилотных систем сообщили, что в ночь на 20 июля поразили семь российских судов в Черном и Азовском морях, а также семь энергоузлов и подстанций во временно оккупированном Крыму.