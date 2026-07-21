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Часть Крыма осталась без света

  • 21.07.2026, 9:32
Часть Крыма осталась без света

Горит крупнейший оптовый центр.

В ночь на 21 июля во временно оккупированном Крыму были поражены несколько объектов, в результате чего часть полуострова осталась без света, а также произошел масштабный пожар на крупнейшем оптово-распределительном центре.

Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

Отмечается, что около 04:00 в Большой Ялте был слышен сильный взрыв и с того времени Южный берег Крыма остался без света.

Также в селе Чистенькое Симферопольского района горит крупнейший оптово-распределительный центр российской сети Продукты у дома. Крымский ветер отмечает, что данная информация требует подтверждения.

Торговая сеть Продукты у дома, работающая с 2015 года на базе захваченных магазинов украинской сети АТБ, имеет более 170 магазинов, которые работают в 56 населенных пунктах полуострова, а также располагает одной торговой точкой в Краснодарском крае РФ. Сеть специализируется на продаже как продовольственных, так и непродовольственных товаров.

20 июля Силы беспилотных систем сообщили, что в ночь на 20 июля поразили семь российских судов в Черном и Азовском морях, а также семь энергоузлов и подстанций во временно оккупированном Крыму.

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