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Оккупированный Крым массово атаковали дроны

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  • 20.07.2026, 8:07
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Оккупированный Крым массово атаковали дроны

Сообщается об ударе по подстанции в Алуште и взрывах вблизи Балаклавской ТЭС.

В ночь на понедельник, 20 июля, временно оккупированный Крым атаковали дроны. Сообщается об ударе по электроподстанции в Алуште и взрывах в районе Балаклавской ТЭС.

Как пишет Telegram-канал «Крымский ветер», местные жители сообщили о мощном взрыве в Алуште, после которого в городе частично пропал свет. Также сообщается о пожаре на месте удара.

Кроме того, взрывы прогремели во временно оккупированной Ялте. После ударов в городе также были зафиксированы перебои с электроснабжением.

Взрывы также прогремели в Феодосии, Керчи и в районе Балаклавской ТЭС. Сообщается, что оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту.

Представители оккупационных властей полуострова на данный момент не сообщали информацию о последствиях атаки.

Ранее ВСУ сообщили, что в ночь на 19 июля Силы беспилотных систем поразили 13 подстанций в Крыму и четыре судна «теневого флота» РФ в Черном море.

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