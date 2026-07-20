Оккупированный Крым массово атаковали дроны

Оккупированный Крым массово атаковали дроны1
- 20.07.2026, 8:07
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Сообщается об ударе по подстанции в Алуште и взрывах вблизи Балаклавской ТЭС.
В ночь на понедельник, 20 июля, временно оккупированный Крым атаковали дроны. Сообщается об ударе по электроподстанции в Алуште и взрывах в районе Балаклавской ТЭС.
Как пишет Telegram-канал «Крымский ветер», местные жители сообщили о мощном взрыве в Алуште, после которого в городе частично пропал свет. Также сообщается о пожаре на месте удара.
Кроме того, взрывы прогремели во временно оккупированной Ялте. После ударов в городе также были зафиксированы перебои с электроснабжением.
Взрывы также прогремели в Феодосии, Керчи и в районе Балаклавской ТЭС. Сообщается, что оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту.
Представители оккупационных властей полуострова на данный момент не сообщали информацию о последствиях атаки.
Ранее ВСУ сообщили, что в ночь на 19 июля Силы беспилотных систем поразили 13 подстанций в Крыму и четыре судна «теневого флота» РФ в Черном море.