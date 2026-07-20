По всей Польше на этой неделе будет раздаваться тревога
- 20.07.2026, 22:04
Власти обратились к гражданам с предупреждением.
21 июля Польша будет проверять системы оповещения по всей стране.
Об этом сообщает Interia Wydarzenia.
По всей стране прозвучат сирены. Проверка звуковых сигналов станет частью учений «Тревога-26» и будет проходить с 7:00 до 19:00.
«Сохраняйте спокойствие «, - призывает Центр правительственной безопасности в своем предупреждении.
Жители всей Польши получили это сообщение.
Цель учений:
проверить практическое применение систем оповещения,
предупреждение населения.
Эти испытания проводятся исключительно в учебных целях и не представляют реальной угрозы, отметили в Центре.
Подадут два акустических сигнала тревоги в соответствии с действующими правилами:
объявление тревоги - модулированный звук сирены, продолжающийся три минуты,
отмена тревоги – непрерывный монотонный звук сирены (тоже 3 минуты).