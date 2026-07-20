По всей Польше на этой неделе будет раздаваться тревога 20.07.2026, 22:04

Власти обратились к гражданам с предупреждением.

21 июля Польша будет проверять системы оповещения по всей стране.

Об этом сообщает Interia Wydarzenia.

По всей стране прозвучат сирены. Проверка звуковых сигналов станет частью учений «Тревога-26» и будет проходить с 7:00 до 19:00.

«Сохраняйте спокойствие «, - призывает Центр правительственной безопасности в своем предупреждении.

Жители всей Польши получили это сообщение.

Цель учений:

проверить практическое применение систем оповещения,

предупреждение населения.

Эти испытания проводятся исключительно в учебных целях и не представляют реальной угрозы, отметили в Центре.

Подадут два акустических сигнала тревоги в соответствии с действующими правилами:

объявление тревоги - модулированный звук сирены, продолжающийся три минуты,

отмена тревоги – непрерывный монотонный звук сирены (тоже 3 минуты).

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