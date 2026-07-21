«В Беларуси такое невозожно представить» 21.07.2026, 8:41

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Иногда свободу лучше видно из-за раскладного стола с шахматной доской.

На Лукишской площади Вильнюса состоялся сеанс одновременной игры в шахматы, который провели заместитель председателя Сейма Литвы, лидер Либерального движения и первая женщина-гроссмейстер Литвы Виктория Чмилите-Нильсен вместе со своим мужем — гроссмейстером Петером Хейне Нильсеном, пятикратным чемпионом Дании и многолетним тренером чемпиона мира Магнуса Карлсена. Бывший политзаключенный, блогер Дмитрий Козлов («Серый Кот») рассказал в своем Telegram-канале, что его удивило на этом мероприятии:

— Около тридцати человек заняли свободные места за шахматными досками — насколько позволяли подготовленные столы. Чмилите и Петер Хейне Нильсен просто переходили от доски к доске и играли с людьми, но самое удивительное происходило не на шахматном поле. Мне, как человеку, прожившему большую часть жизни в авторитарной системе, сразу бросилось в глаза другое:

За досками сидели самые обычные, рандомные люди.

Не специально привлеченная публика.

Не дети высокопоставленных чиновников.

Не заранее подготовленная массовка.

Не переодетые сотрудники спецслужб, изображающие игроков.

Просто любители шахмат, которым стало интересно прийти и сыграть с гроссмейстерами, прокачать свой скилл. И тут…

Похоже, фраза обрывается — пришлите, пожалуйста, продолжение, и я доредактирую остальное.

Еще больше удивляло другое — площадь не была оцеплена, ближайшие кварталы никто не перекрывал, людей не прогоняли через рамки металлодетекторов, никого даже не обыскивали! Никаких толп ментов в штатском, внимательно фиксирующих каждого присутствующего (пару охранников, наверное, было, так, для вида, но не более). Да, дорогие белорусы, представьте себе — так действительно бывает!

А теперь попробуйте мысленно перенести такую же ситуацию в современную Беларусь. Можете представить, чтобы Наталья Кочанова, Роман Головченко или Игорь Сергеенко устроили где-нибудь в парке Челюскинцев или Киевском сквере сеанс одновременной игры с минскими любителями шахмат? Ладно, пусть даже если не в шахматы, а хотя бы в шашки, домино или карты, чтобы любой желающий мог просто подойти, сесть напротив и сыграть. Без предварительной регистрации за месяц, пока КГБ пробьет всю его подноготную, без проверок, без тотальных досмотров, без десятков тихарей вокруг, без оцепления, без страха сказать что-то не то. Понимаю, вы скажете: ну, заканчивай уже троллить, это даже не смешно… Это примерно из той же серии, что представить Лукашенко, ежедневно добирающегося на работу на велосипеде, как когда-то делал Борис Джонсон.

Невозможно не заметить такой контраст: в Литве заместитель председателя парламента (а ранее и председатель) спокойно проводит несколько часов среди обычных людей на городской площади. В Беларуси же даже районный чиновник бывает окружен таким количеством охраны, словно находится в осажденной крепости или ждет нападения ассасинов. И после этого белорусская государственная пропаганда еще имеет наглость рассказывать своим гражданам сказки о «кровавой гей-диктатуре Евросоюза», «государственном фашизме Прибалтики» и «европейском терроре Брюсселя», в противовес называя свободными саму Беларусь, Россию, Иран или Северную Корею.

Иногда свободу лучше видно из-за раскладного стола с шахматной доской. Там, где люди могут просто прийти, спокойно сесть за стол и сыграть партию со своими избранными представителями власти, которые не отгорожены от них неприступными стенами и живут не во дворцах из слоновой кости. Это и отличает свободные страны от несвободных, а не громкость пропагандистских лозунгов по телеку.

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