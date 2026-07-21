Страшный сон Пескова 1 Telegram-канал «СерпомПо»

21.07.2026, 8:30

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Дмитрий Песков

Фото: Getty Images

Cознание ушло от него, непослушное тело рухнуло на дорогие персидские ковры приемной.

Венгерский премьер-министр Петер Мадьяр собирается предложить пост президента страны Юдит Полгар — гроссмейстеру, сильнейшей шахматистке в истории.

Прочитав эту новость, пресс-секретарь Песков пожал плечами и пошёл спать. Утром, приехав в Кремль, он заметил, что охрана словно остекленела, смотрит на него во все глаза. Песков прошёл мимо рядов телохранителей прямо в кабинет к шефу. Первая странность — незнакомая секретарша в приёмной. Толкнул дверь в президентский кабинет и… За столом сидел улыбающийся Каспаров. Да-да, гроссмейстер, чемпион мира, иноагент, экстремист, террорист и так далее.

«А где…?» — спросил Песков. Поднявший глаза от бумаг Каспаров просто улыбнулся и сказал: «По этим вопросам у вас профессор Соловей. Он пояснит. Расчет получите в бухгалтерии, пропуск сдадите на охране». И движением руки указал Пескову на дверь, вновь погрузившись в бумаги. Мол, аудиенция закончена, вы свободны.

Остолбеневший Песков с трудом повернулся и на ватных ногах вышел из кабинета. Здесь сознание ушло от него, непослушное тело рухнуло на дорогие персидские ковры приёмной.

«Дима! Дима! — донесся до Пескова голос встревоженной подсанкционной Навки. — Что с тобой?! Ты кричал во сне, что теперь Каспаров президент! Опять насмотрелся эмигрантских передач?»

Похолодевший, мокрый от пота Песков сел на кровати и конвульсивно вздохнул. Жаркий июльский день вставал над Москвой. Туча от очередных горящих складов пришла и накрыла победный город.

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