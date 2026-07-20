Мадьяр нашел неожиданную кандидатуру на пост президента Венгрии 20.07.2026, 8:36

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Петер Мадьяр

Фото: Getty Images

Это легенда шахмат.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр намерен предложить величайшей шахматистке в истории Юдит Полгар стать следующим президентом страны. Если она согласится, ее кандидатуру рассмотрит парламент, пишет Reuters.

По словам Мадьяра, он встретится с 49-летней Юдит Полгар и предложит ей занять пост президента Венгрии.

Премьер-министр заявил, что Полгар могла бы стать символом единства страны. Он отметил, что ее имя уже несколько десятилетий ассоциируется с талантом и упорством.

Предложение прозвучало спустя день после того, как действующий президент Тамаш Шуйок подписал конституционную поправку, принятую правящей партией «Тиса». Документ досрочно прекращает его полномочия.

Эта мера стала частью реформ, которые Мадьяр проводит после убедительной победы на парламентских выборах в апреле. По его словам, изменения направлены на демонтаж политического наследия бывшего премьер-министра Виктора Орбана.

Нового президента должен избрать парламент, где партия Мадьяра располагает конституционным большинством. Предполагается, что глава государства будет занимать пост до вступления в силу новой конституции, но не более пяти лет.

Юдит Полгар считается сильнейшей шахматисткой в истории. Она неоднократно выступала в турнирах наравне с мужчинами и остается единственной женщиной, чей рейтинг FIDE превышал 2700 пунктов — уровень, который считается показателем шахматной элиты. В составе сборной Венгрии Полгар также выиграла Всемирную шахматную олимпиаду 1988 года, прервав многолетнее доминирование советской команды.

Сама Юдит Полгар пока публично не прокомментировала предложение главы правительства.

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