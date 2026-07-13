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Мадьяр поставил ультиматум президенту Венгрии

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  • 13.07.2026, 14:23
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Мадьяр поставил ультиматум президенту Венгрии
Петер Мадьяр
Фото: Getty Images

У Тамаша Шуйока есть пять дней.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр выступил с жёстким ультиматумом в адрес президента страны Тамаша Шуйока. Глава правительства заявил, что если Шуйок в течение пяти дней не подпишет законопроект о 17-й поправке к конституции, предусматривающей в том числе его отставку, парламент инициирует процедуру импичмента. Соответствующее заявление Мадьяр опубликовал в соцсетях, подчеркнув, что в случае запуска этой процедуры президент автоматически лишится возможности исполнять свои полномочия, а закон вместо него сможет подписать председатель Государственного собрания.

Конфликт между премьером и президентом разгорелся на фоне подготовки парламентского голосования по 17-й поправке к Основному закону, разработанной правительством. Поскольку партия Мадьяра «Тиса» располагает более чем двумя третями голосов в парламенте, принятие документа практически гарантировано. Однако Шуйок уже заявил, что считает эту поправку антиконституционной и «персонифицированной», продиктованной исключительно политическими интересами новых властей. Глава государства также отметил, что не намерен добровольно покидать свой пост по требованию премьера.

Мадьяр, в свою очередь, отвергает возможность направления поправки в Конституционный суд для правовой оценки. По его мнению, президент не может пересматривать содержание поправки по существу, а лишь вправе проверить её на предмет формальных процедурных нарушений. Премьер убеждён, что в данном случае таких нарушений нет, и Шуйок обязан подписать документ. Если же президент откажется, парламент запустит процедуру импичмента, которая, по словам Мадьяра, предусмотрена законом.

Согласно венгерскому законодательству, импичмент может быть инициирован в случае государственной измены, грубого нарушения конституции или коррупционных деяний. Однако Мадьяр ограничился общими формулировками, сосредоточившись на процедурных аспектах.

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