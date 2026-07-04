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В Венгрии готовят масштабную реформу власти

  • 4.07.2026, 22:31
В Венгрии готовят масштабную реформу власти

Петер Мадьяр хочет демонтировать систему Орбана.

В Венгрии приступают к масштабной перестройке государственной системы, которая предусматривает освобождение от многолетнего контроля и прекращения полномочий действующего президента.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, сообщает Index.

Главные изменения 17-й поправки

Правительство официально подало в парламент предложение о 17-й поправке к Основному Закону Венгрии.

По словам премьера Венгрии, этот шаг был сделан после широких общественных консультаций, в которых приняли участие десятки тысяч граждан.

Масштабный пакет реформ содержит 12 ключевых пунктов, среди которых:

Ограничения для депутатов — члены парламента смогут избираться максимум на 3 срока (12 лет).

Смена судебной системы — усиливается судебное самоуправление, а судьи получат право отозвать глав Курии и Национального судебного офиса (OBH).

Контроль за имуществом — создание Национального управления по возврату и защите активов для возврата незаконно присвоенных государственных средств.

Реформа Конституционного суда — восстановление независимости органа, возвращение его полномочий и введение возрастного ценза для судей в 70 лет.

«Мы освободим Венгрию от системы, которая десятилетиями держала государство в плену, грабила нацию и оккупировала институты республики», — подчеркнул Петер Мадьяр.

Также реформа предусматривает отмену права бюджетного вето Фискального совета, сужение сферы действия кардинальных законов (требующих большинства в две трети) и отмену независимой Парламентской гвардии.

Кроме того, по просьбе граждан страна откажется от названия округов, чтобы не строить «современный феодализм».

Один из самых радикальных пунктов поправки — немедленное прекращение мандата действующего президента Венгрии Тамаша Сульока. Глава правительства обвинил его в поддержке системы бывшего премьера Венгрии Виктора Орбана, демонтировавшей верховенство права.

«Восстановление Венгрии не может начаться с тем же лицом, которое осталось важнейшей государственной фигурой, способствовавшей распаду республики. Он подвел нашу страну, когда правительство Орбана оккупировало учреждения и распыляло государственное имущество», — заявил премьер.

Ожидается, что нового президента Венгрии парламент изберет уже этим летом на срок до пяти лет — до завершения всего конституционного процесса. В то же время осенью 2026 года правительство планирует начать масштабную совместную разработку совершенно новой конституции страны вместе с гражданами.

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