В Венгрии готовят масштабную реформу власти
- 4.07.2026, 22:31
Петер Мадьяр хочет демонтировать систему Орбана.
В Венгрии приступают к масштабной перестройке государственной системы, которая предусматривает освобождение от многолетнего контроля и прекращения полномочий действующего президента.
Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, сообщает Index.
Главные изменения 17-й поправки
Правительство официально подало в парламент предложение о 17-й поправке к Основному Закону Венгрии.
По словам премьера Венгрии, этот шаг был сделан после широких общественных консультаций, в которых приняли участие десятки тысяч граждан.
Масштабный пакет реформ содержит 12 ключевых пунктов, среди которых:
Ограничения для депутатов — члены парламента смогут избираться максимум на 3 срока (12 лет).
Смена судебной системы — усиливается судебное самоуправление, а судьи получат право отозвать глав Курии и Национального судебного офиса (OBH).
Контроль за имуществом — создание Национального управления по возврату и защите активов для возврата незаконно присвоенных государственных средств.
Реформа Конституционного суда — восстановление независимости органа, возвращение его полномочий и введение возрастного ценза для судей в 70 лет.
«Мы освободим Венгрию от системы, которая десятилетиями держала государство в плену, грабила нацию и оккупировала институты республики», — подчеркнул Петер Мадьяр.
Также реформа предусматривает отмену права бюджетного вето Фискального совета, сужение сферы действия кардинальных законов (требующих большинства в две трети) и отмену независимой Парламентской гвардии.
Кроме того, по просьбе граждан страна откажется от названия округов, чтобы не строить «современный феодализм».
Один из самых радикальных пунктов поправки — немедленное прекращение мандата действующего президента Венгрии Тамаша Сульока. Глава правительства обвинил его в поддержке системы бывшего премьера Венгрии Виктора Орбана, демонтировавшей верховенство права.
«Восстановление Венгрии не может начаться с тем же лицом, которое осталось важнейшей государственной фигурой, способствовавшей распаду республики. Он подвел нашу страну, когда правительство Орбана оккупировало учреждения и распыляло государственное имущество», — заявил премьер.
Ожидается, что нового президента Венгрии парламент изберет уже этим летом на срок до пяти лет — до завершения всего конституционного процесса. В то же время осенью 2026 года правительство планирует начать масштабную совместную разработку совершенно новой конституции страны вместе с гражданами.