Парагвай и Франция сыграют за выход в четвертьфинал ЧМ 1 4.07.2026, 21:57

Фото: Reuters

Победитель пары выйдет на Канаду или Марокко.

Сборные Парагвая и Франции встретятся в ночь на воскресенье, 5 июля, в Филадельфии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Начало поединка в 0:00 по Минскому времени.

На групповом этапе сборная Франции заняла первое место, выиграв три матча: у Сенегала (3:1), Ирака (3:0) и Норвегии (4:1). А в 1/16 финала Франция обыграла Швецию — 3:0.

Сборная Парагвая пробилась в плей-офф с третьего места в группе: проиграли США (1:4), выиграли у Турции (1:0) и сыграли вничью с Австралией (0:0). В 1/16 финала Парагвай сенсационно в серии пенальти прошел Германию — 1:1 (4:3).

Аналитики букмекерских контор прогнозируют легкую победу сборной Франции в основное время с вероятностью в 84%, шансы на победу сборной Парагвая — 6%, вероятность ничьи в основное время — 10%.

В четвертьфинал ЧМ-2026 сборная Франции пробьется с вероятностью в 94%, шансы Парагвая — 6%.

В следующем раунде плей-офф победитель пары Парагвай — Франция сыграет с победителем пары Канада — Марокко.

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