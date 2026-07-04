Украина впервые показала пусковую установку Harpoon 4.07.2026, 22:07

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Фото: Официальный сайт президента Украины

Ранее внешний вид комплекса оставался засекреченным.

На фото и видео впервые показали пусковую установку американского противокорабельного комплекса Harpoon, находящегося на вооружении Сил обороны Украины. На это обратили внимание в своей статье эксперты Defense Express.

Речь идет о кадрах, которые 4 июля опубликовал президент Украины Владимир Зеленский и его интернет-представительство по итогам рабочей поездки в Одесскую область, в ходе которой состоялось координационное совещание с командованием Военно-морских сил ВСУ по вопросам безопасности региона.

Фото: Официальный сайт президента Украины

Эксперты подчеркнули, что противокорабельная ракета Harpoon уже довольно долгое время находится на вооружении ВМС ВСУ и даже уничтожала российские корабли. А теперь впервые показали пусковую установку этого комплекса в Силах обороны Украины.

В Defense Express напомнили, что передача этих комплексов Украине была подтверждена весной 2022 года, а летом официально заявлялось о том, что Harpoon в Украине вступили в строй, однако внешний вид пусковой установки этих комплексов, находящихся на вооружении ВМС ВСУ, был засекречен.

«Сейчас можно увидеть, что Украина получила вариант пусковой установки, размещенной в морском контейнере и оснащенной четырьмя транспортно-пусковыми контейнерами. Хотя ракеты Harpoon уже немолоды, в США дарят им вторую жизнь, и в прошлом году стало известно, что Boeing провела испытания модернизированной версии Harpoon Block II Update», – пишут эксперты.

Помимо Harpoon, отметили они, были обнародованы также фотографии пусковой установки противокорабельного комплекса NSM (Naval Strike Missile) от норвежской компании Kongsberg. О поставках противокорабельных ракет NSM официально вообще не было информации – только на уровне сообщений в СМИ, отметили в Defense Express.

«Можно напомнить, что еще в 2023 году сообщалось, что Украина может приобрести в Польше батарею или даже дивизион NSM Coastal Defence System. Но украинский вариант имеет другую окраску, поэтому остается неизвестным, откуда именно Украина могла получить свой NSM», – говорится в статье.

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