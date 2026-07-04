Россиянка показала огромную очередь за бензином в Ялте
- 4.07.2026, 15:58
Люди спят в автомобилях, чтобы купить хотя бы несколько литров топлива.
В сети появилась видеозапись, на которой россиянка комментирует и демонстрирует ситуацию с топливом во временно оккупированном Крыму.
Как сообщает «Цензор.НЕТ», на кадрах запечатлен курортный город Ялта, где у одной из местных автозаправочных станций образовалась километровая очередь за бензином.
Россиянка рассказывает, что оккупанты вынуждены часами ждать своей очереди, спят в автомобилях под палящим солнцем, чтобы приобрести хотя бы несколько литров топлива.