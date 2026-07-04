В индуистских храмах стали появляться роботизированные слоны 1 4.07.2026, 16:25

Фото: AP

Часть духовенства поддерживает нововведение.

В индийском штате Керала все больше индуистских храмов получают роботизированных слонов, призванных заменить живых животных на религиозных церемониях. Инициативу поддерживают защитники животных, однако многие верующие и владельцы храмовых слонов считают такую замену неприемлемой, пишет Associated Press (перевод — сайт Charter97.org).

Механические слоны, созданные инженером Прасантом Пракашаном, почти не уступают настоящим внешне. Они умеют двигать ушами и хоботом, махать хвостом и даже распылять воду. Каждая такая конструкция стоит около 6 тысяч долларов, а средства на их приобретение выделяют организация PETA и другие благотворительные фонды. На сегодняшний день храмам уже передано около 40 роботизированных животных.

По словам разработчиков, главная цель проекта — снизить использование живых слонов, которых во время многолюдных праздников часами держат в жаре, среди шума барабанов, фейерверков и больших толп. Зоозащитники напоминают, что стресс делает животных опасными: только в 2024 году во время храмовых фестивалей в Керале в результате нападений слонов погибли девять человек.

Некоторые священнослужители поддерживают нововведение. Они отмечают, что религиозные тексты не требуют обязательного присутствия живых слонов на церемониях, а современные условия уже давно не подходят для их содержания.

Однако противники инициативы убеждены, что механическая копия не способна заменить священное животное. Владельцы слонов считают их неотъемлемой частью многовековых традиций и символом божественного присутствия.

Сейчас в неволе в Керале содержится около 400 слонов — почти вдвое меньше, чем полтора десятилетия назад. Экологи полагают, что роботизированные аналоги способны снизить спрос на использование животных в религиозных праздниках. Вместе с тем эксперты признают, что изменить традицию, существовавшую столетиями, будет крайне непросто.

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