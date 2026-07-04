закрыть
4 июля 2026, суббота, 17:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В индуистских храмах стали появляться роботизированные слоны

1
  • 4.07.2026, 16:25
В индуистских храмах стали появляться роботизированные слоны
Фото: AP

Часть духовенства поддерживает нововведение.

В индийском штате Керала все больше индуистских храмов получают роботизированных слонов, призванных заменить живых животных на религиозных церемониях. Инициативу поддерживают защитники животных, однако многие верующие и владельцы храмовых слонов считают такую замену неприемлемой, пишет Associated Press (перевод — сайт Charter97.org).

Механические слоны, созданные инженером Прасантом Пракашаном, почти не уступают настоящим внешне. Они умеют двигать ушами и хоботом, махать хвостом и даже распылять воду. Каждая такая конструкция стоит около 6 тысяч долларов, а средства на их приобретение выделяют организация PETA и другие благотворительные фонды. На сегодняшний день храмам уже передано около 40 роботизированных животных.

По словам разработчиков, главная цель проекта — снизить использование живых слонов, которых во время многолюдных праздников часами держат в жаре, среди шума барабанов, фейерверков и больших толп. Зоозащитники напоминают, что стресс делает животных опасными: только в 2024 году во время храмовых фестивалей в Керале в результате нападений слонов погибли девять человек.

Некоторые священнослужители поддерживают нововведение. Они отмечают, что религиозные тексты не требуют обязательного присутствия живых слонов на церемониях, а современные условия уже давно не подходят для их содержания.

Однако противники инициативы убеждены, что механическая копия не способна заменить священное животное. Владельцы слонов считают их неотъемлемой частью многовековых традиций и символом божественного присутствия.

Сейчас в неволе в Керале содержится около 400 слонов — почти вдвое меньше, чем полтора десятилетия назад. Экологи полагают, что роботизированные аналоги способны снизить спрос на использование животных в религиозных праздниках. Вместе с тем эксперты признают, что изменить традицию, существовавшую столетиями, будет крайне непросто.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кот Финдус как повод для надежды
Кот Финдус как повод для надежды Ирина Халип
Кооператив «Озеро» дал трещину
Кооператив «Озеро» дал трещину Вадим Денисенко
Как падет Путин
Как падет Путин Андрей Пионтковский
Элиты фиксируют ошибку Путина
Элиты фиксируют ошибку Путина Михаил Ходорковский