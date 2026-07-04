Белорус напал с ножом на российского полицейского 6 4.07.2026, 16:49

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Его собирались задержать за нелегальное нахождение в стране.

Гражданина Беларуси Сергея Мулого признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК России) и назначили ему наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, об этом стало известно из приговора суда.

Мулый — разведённый, с неполным средним образованием, без работы — с апреля 2023 года жил в деревне Конаново Сафоновского района Смоленской области вместе с женщиной. Паспорт гражданина Беларуси он, по собственным показаниям, потерял во время работы в Москве.

19 ноября 2023 года Мулый выпивал с сожительницей. Возник конфликт, после чего женщина вызвала полицию, сообщив, что её бьют и душат. На вызов приехали старший участковый уполномоченный полиции и оперативник уголовного розыска. Они установили, что Мулый незаконно находится на территории России, поэтому предложили проехать в отделение, чтобы составить протокол.

Мулый вернулся в квартиру, взял на кухне нож, после чего снова вышел к полицейским. Обматерив полицейских, белорус схватил одного из них за воротник и попытался нанести удар ножом в живот. Тот перехватил руку с ножом и выбил оружие, однако Мулый нанёс ему удар кулаком в глаз, не менее трёх ударов кулаком по затылку и удар ногой по голени. Второй полицейский, находившийся на лестничной площадке, оттащил белоруса и скрутил его.

В суде Мулый полностью признал вину и раскаялся. Судья учла, что белорус был пьян, а также то, что у него нет регистрации и постоянного места жительства в России и раньше он привлекался к административной ответственности. Кроме того, у Мулого синдром алкогольной зависимости средней стадии.

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