Ученые: В Черном море могли погибнуть 100 тысяч дельфинов 4.07.2026, 17:35

Война РФ нанесла катастрофический удар по морской экосистеме.

Боевые действия в акватории Черного моря нанесли катастрофический удар по популяции дельфинов. По оценкам украинского биолога Ивана Русева из Национального парка «Тузловские лиманы», с начала 2022 года число погибших морских млекопитающих может достигать 100 тысяч особей.

Как отметил ученый в интервью немецкому изданию ZDF heute, масштабы трагедии сложно оценить визуально, поскольку на побережье выбрасывается лишь около пяти процентов мертвых животных, остальные опускаются на дно. Только за первую неделю июня 2026 года на береговой линии украинского национального парка были найдены 43 мертвых дельфина. До начала войны этот показатель составлял 4‑5 животных за весь год. Данные о росте числа выброшенных на берег дельфинов поступают и из других черноморских стран.

Главной причиной массовой гибели является военная деятельность России. Мощные военные сонары, подводные дроны и взрывы морских мин разрушают слух дельфинов. Потеряв слух и ориентацию в пространстве, животные теряют способность охотиться и погибают от голода. Еще одним фактором является химическое загрязнение. Уничтожение Каховской ГЭС, нападения на портовую инфраструктуру и затопление военных кораблей с топливом и боеприпасами привели к выбросу огромного количества токсичных веществ. Дельфины, находясь на вершине пищевой цепи, накапливают в организме тяжелые металлы, что приводит к отравлению.

Биологи предупреждают, что исчезновение такого масштаба угрожает коллапсом всей экосистемы Черного моря, что неизбежно повлияет на популяции мелких рыб и нарушит экологическое равновесие. Точные масштабы экологической катастрофы ученые смогут оценить только после окончания войны.

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