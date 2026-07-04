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Кашпировского «загипнотизировала» молодая жена

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  • 4.07.2026, 18:18
  • 3,664
Кашпировского «загипнотизировала» молодая жена
Фото: ТАСС

Она забрала квартиру и контроль над заработками известного психотерапевта.

Психотерапевт Анатолий Кашпировский лишился своей недвижимости в Москве и контроля над заработками. Сейчас все активы 86-летнего чародея сосредоточены в руках его третьей супруги — Гулизар Чалбашовой, узнал SHOT.

История началась в 2014 году, когда уроженка Узбекистана стала помощницей мэтра. Ради неё артист развелся с первой женой. Гулизар младше Анатолия Михайловича на 33 года, и именно она убедила его переписать на неё единственную квартиру в Митино.

Фото: Telegram / Anatoly Kashpirovskiy

Жильё площадью 56 квадратных метров досталось женщине ещё в 2016 году. Однако официальный брак пара оформила только прошлым летом. Теперь квартира защищена от раздела имущества: даже в случае развода жильё останется собственностью супруги, а не знаменитого психотерапевта.

Контроль над деньгами также перешел к женщине. Все гонорары от выступлений Кашпировского поступают на счет ИП, оформленного на Гулизар. Согласно данным из открытых источников, за последние три года она накопила там более 7 млн рублей.

Сам артист фактически лишился всех сбережений и собственности. В его распоряжении осталась только работа: он продолжает проводить «лечебные сеансы» с использованием соли.

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