Минский таксист заявил, что заработал за неделю почти три тысячи рублей 1 4.07.2026, 18:47

1,120

Иллюстрационное фото

Он рассказал, как у него это получилось.

Пользователь TikTok под ником porkesan рассказал, сколько заработал за неделю, выполняя заказы в новом сервисе WB Taxi в Минске. По его словам, после вычета всех комиссий и налога на руки он получил почти три тысячи рублей, пишет «Зеркало».

Пользователь TikTok под ником porkesan рассказал, сколько заработал за неделю, выполняя заказы в новом сервисе WB Taxi в Минске. По его словам, после вычета всех комиссий и налога на руки он получил почти три тысячи рублей.

Судя по всему, на начальном этапе работы сервиса платформа доплачивает водителям заметно больше того, что фактически платят пассажиры. По словам блогера, «такая халява будет продолжаться всего-то до Нового года». «Вам уже нет смысла начинать», — иронично добавляет он.

Видео за несколько дней набрало более 300 тысяч просмотров и порядка 300 комментариев. Часть комментаторов поздравляла автора с заработком, другие усомнились в реалистичности названных сумм — писали, что цифры «звучат слишком сладко», называли ролик рекламным и шутили, что это российские рубли. Автор ролика на подобные комментарии отвечал коротко: «Ну как есть», «Правда».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com