закрыть
4 июля 2026, суббота, 19:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путинская власть работает против самой себя

  • Аббас Галлямов
  • 4.07.2026, 19:31
Путинская власть работает против самой себя

Режим сам уничтожает остатки своей социальной базы.

Контрреволюция, которая в борьбе с надвигающейся революцией заходит слишком далеко, сама становится революционным фактором. Она втягивает обывателя в политику, причём делает это грубо — в форме приказа, требующего беспрекословного подчинения. Путинская формула хорошо известна: «Нравится, не нравится, терпи моя красавица».

Обывателя такая бесцеремонность возмущает. Именно это происходит сейчас, например, в ситуации с отключениями интернета. Вопрос «какого чёрта?!» витает над страной. То же самое происходит в момент, когда обескураженный отсутствием бензина гражданин слышит от властей, что это не они, а он — «поддавшийся панике мещанин» — виноват в возникшем дефиците топлива.

Политизируясь, обыватель оказывается вынужден выбирать сторону в конфликте и им всё чаще оказывается не власть, а оппозиция. Если в 2000-х это она создавала «дискомфорт», поднимая скандалы, «внося раскол» и нарушая благостную картину «народного единства», то теперь это делает власть. Оппозиция доставляет гораздо меньше беспокойства. Это ведь не она блокирует привычные соцсети, лезет к детям со своими «уроками о главном», заставляет поклоняться отребью, облачившемуся в тогу «героев СВО», лишает обывателя возможности сходить на выходные в кинотеатр, чтобы посмотреть хорошее кино, потому что вместо нормального кино там показывают только низкосортную пропаганду. Это не оппозиция заставляет студентов подписывать контракты на службу в войсках беспилотной авиации, требует от школьниц рожать и не даёт им наряжаться в квадроберов. Это не оппозиция криминализовала слово «мир» и не она создала дефицит бензина.

Думаю, что сейчас мы можем вполне уверенно констатировать окончательное утверждение нового тренда: падение популярности властей приобрело самоподдерживающийся и самовоспроизводящийся характер. Теперь они сами делают всё, что нужно, для уничтожения остатков своей собственной социальной базы.

Аббас Галлямов, Facebook

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кот Финдус как повод для надежды
Кот Финдус как повод для надежды Ирина Халип
Кооператив «Озеро» дал трещину
Кооператив «Озеро» дал трещину Вадим Денисенко
Как падет Путин
Как падет Путин Андрей Пионтковский
Элиты фиксируют ошибку Путина
Элиты фиксируют ошибку Путина Михаил Ходорковский