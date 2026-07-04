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В Иране началось массовое прощание с Али Хаменеи

  • 4.07.2026, 20:16
В Иране началось массовое прощание с Али Хаменеи
Фото: REUTERS

Церемония продлится шесть дней.

В Иране начались шестидневные похороны бывшего верховного лидера Али Хаменеи, который был убит 28 февраля в ходе первых авиаударов США и Израиля после 37 лет правления. Об этом пишет телеканал CNN.

Десятки тысяч иранцев «били себя в грудь и скандировали лозунги» в память об Али Хаменеи, пишет телеканал. Многие еще до рассвета прибыли, чтобы увидеть пять гробов в огромном комплексе мечети Мосалла в Тегеране, где находятся останки убитого аятоллы и его родственников, погибших в результате ударов США и Израиля.

«Атмосфера была скорбной, по лицам многих текли слезы. Среди мусульман-шиитов религиозные убеждения часто выражаются очень эмоционально, но потеря единственного главы государства, которого знали многие иранцы, придала этому дню дополнительную значимость», — сказано в репортаже CNN.

На стенах, разделяющих мужскую и женскую секции, журналисты заметили лозунги против сделки с США, в частности, «Никаких переговоров с сатаной». Некоторые скорбящие скандировали «Наше слово едино! Месть! Месть!» и «Смерть США», пишет AP. Агентство также отмечает, что начало похоронной церемонии совпало с 250-й годовщиной создания США.

Фото: REUTERS

«Имам Хаменеи был нашим сердцем, нашим отцом, нашим всем. Я до сих пор не могу поверить, что они убили его. Мы не успокоимся, пока не отомстим за его смерть», — сказала одна их скорбящих Масуме Мохаммади.

Фото: REUTERS

На толпу людей, одетых преимущественно в черное при температуре до +36 °C, распыляли водяной туман, пишет корреспондент The Guardian.

В трансляции агентства Reuters было показано, как сотни людей маршируют по свободным от машин улицам, люди несут букеты белых цветов, транспаранты и флаги. По всему Тегерану развешаны рекламные щиты с изображением Хаменеи.

Фото: REUTERS

Перед похоронами Иран приостановил непрямые переговоры с США о прекращении войны и предостерег США и Израиль от «опрометчивых шагов» во время церемонии. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон дает Ирану «неделю отпуска для похорон, потому что мы хорошие люди». Ожидается, что в церемонии примут участие миллионы иранцев и несколько иностранных высокопоставленных лиц. Иран объявил о полном закрытии воздушного пространства над Тегераном с 6 июля.

Фото: REUTERS

Среди тех, кто приехал на церемонию прощания с Хаменеи, — представители Ирака, Пакистана и Турции. Пока неизвестно, появится ли на церемонии сын убитого, новый аятолла Моджтаба Хаменеи. Считается, что он был серьезно ранен в ходе атак США и Израиля, при которых также погибли его мать и жена. Моджтаба Хаменеи до сих пор ни разу не появлялся на публике и общался со сторонниками через письменные заявления.

Фото: REUTERS

В воскресенье в мечети Мосалла запланирована поминальная молитва по погибшим. В понедельник гроб Хаменеи и членов его семьи пронесут по улицам Тегерана. Тело убитого аятоллы также перевезут в города Ирана и соседнего Ирака, и прощание завершится в четверг похоронами в мавзолее Имама Резы в Мешхеде, на родине Хаменеи.

Агентство Reuters отмечает, что в исламе похороны должны проводиться в течение суток после смерти, но из-за рисков военного времени их отложили до тех пор, пока в мае не было достигнуто соглашение о временном перемирии.

Фото: REUTERS

«В теократической системе Ирана Хаменеи был не только главой государства и лидером революционного движения, но и земным представителем последнего имама шиитского ислама, святой фигуры, исчезнувшей в IX веке. Его смерть во время вражеского удара вписывается в давнюю традицию мученичества и ритуального траура, восходящую к гибели в битве в VII веке внука пророка Мухаммеда Хусейна, которая разделила ислам на шиитскую и суннитскую ветви», — пишет Reuters.

Фото: REUTERS

2 марта BBC сообщала, что США и Израиль провели операцию по ликвидации аятоллы Али Хаменеи через несколько часов после получения разведданных о встрече высокопоставленных иранских деятелей утром 28 февраля в центре Тегерана. Массированные удары десятками ракет по цели длились около минуты.

Financial Times писала, что ликвидации Хаменеи предшествовали годы подготовки, в ходе которых Израиль собирал разведданные о своих врагах.

Фото: REUTERS

Источники FT заявили, что Израиль много лет назад взломал почти все камеры видеонаблюдения на дорогах Тегерана в рамках масштабной разведывательной кампании.

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