В Мексике обнаружили затерянный город майя 4.07.2026, 20:47

Он веками скрывался глубоко в джунглях.

На протяжении тысячелетий цивилизация майя настолько сильно влияла на территорию Мезоамерики, что до сих пор в самых неожиданных местах продолжают находить затерянные города этого народа. Последнее открытие, вероятно, является одним из наиболее хорошо сохранившихся среди всех известных. О нем пишет Gizmodo.

Отмечается, что об открытии затерянного города майя, скрытого глубоко в пределах биосферного заповедника Калакмуль на юге Мексики, недавно заявил Национальный институт антропологии и истории Мексики (INAH). Археологи назвали это место Минанбе, что на языке юкатекских майя означает «нет тропы».

Как говорится в статье, это название вполне оправдано. Чтобы добраться до памятника, исследователям пришлось буквально прорубать себе путь сквозь густую растительность джунглей. Именно такая изолированность помогла городу удивительно хорошо сохраниться и избежать разграбления.

«По сравнению с другими местами, где мы проводили наземные обследования, сюда было гораздо сложнее добраться. Однако за последние три года это первое место, которое мы обнаружили полностью нетронутым, без каких-либо следов деятельности мародеров. Это было настоящее открытие и большая неожиданность для нас», – рассказал археолог Института антропологических и пространственных исследований Словении Иван Шпрайц.

Открытие стало результатом масштабного проекта, который ранее инициировал INAH. Несколько лет назад археологи в его рамках провели аэросъемку отдельных районов полуострова Юкатан с помощью технологии LiDAR, которая позволяет «видеть» сквозь густую растительность.

Впоследствии, в 2023–2024 годах, команда отправилась проверять места, которые считались перспективными, однако ни одно из них не оправдало ожиданий. Район, где в итоге обнаружили Минанбе, был последним кандидатом для экспедиции, пишет издание.

Но прежде чем исследователям по-настоящему повезло, им пришлось расчистить примерно 5 километров густых джунглей, а затем пройти ещё около 6 километров, чтобы добраться до самого города.

Город в джунглях

После изнурительного похода археологи обнаружили поселение площадью около 15 гектаров. Отмечается, что там находились городской центр, различные здания, террасы, гидротехнические каналы и другие сооружения.

Особое внимание исследователей привлек пирамидальный храм высотой почти 13 метров, построенный в стиле Рио-Бек, характерном для классического периода цивилизации майя (примерно между 600 и 900 годами нашей эры). Также на территории города обнаружили 14 каменных стел и жертвенников.

После масштабной фотосъемки экспедиция передала около 500 фотографий эпиграфисту команды. На их основе он создал трехмерные модели артефактов и провел их детальный анализ.

Полученные результаты помогли исследователям выявить важные особенности оформления памятников и надписей, которые проливают свет на историю давно исчезнувшего города. Например, на одной из стел изображена фигура, держащая нож или топор и готовящаяся обезглавить другого человека. Рядом также находятся календарные символы.

«Это очень важная подсказка, ведь мы можем предположить, что вся группа монументов или, по крайней мере, часть из них была установлена именно в период Поздней классики, незадолго до упадка поселений этого региона, произошедшего в X веке нашей эры», – пояснил эпиграфист Октавио Эспарса Ольгин, возглавлявший анализ надписей.

Другие иероглифические тексты содержат надписи, указывающие на конец VII века. Это делает некоторые из найденных артефактов одними из древнейших, известных в этом районе.

В целом результаты исследования свидетельствуют о том, что Минанбе было частью сложной системы торговых и сельскохозяйственных центров, существовавших в позднеклассический период цивилизации майя.

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