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Доживет ли диктатор до 2027-го года?

  • 4.07.2026, 9:33
  • 4,624
Доживет ли диктатор до 2027-го года?

У Лукашенко тоже много проблем со здоровьем.

Экс-политзаключенный, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Войнич задался вопросом, доживет ли российский диктатор Владимир Путин до 2027 года.

У главы РФ, как и у его белорусского коллеги Александра Лукашенко, серьезные проблемы со здоровьем. Во время последних выступлений Путин почти терял сознание.

«Доживет ли Путин до 27-го года? Не факт... Если вздумает кимоно в коробку сложить, то пусть заберет с собой еще кого-нибудь, хотя тут дилемма…», — написал Андрей Войнич.

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