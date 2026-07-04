Доживет ли диктатор до 2027-го года?
- 4.07.2026, 9:33
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У Лукашенко тоже много проблем со здоровьем.
Экс-политзаключенный, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Войнич задался вопросом, доживет ли российский диктатор Владимир Путин до 2027 года.
У главы РФ, как и у его белорусского коллеги Александра Лукашенко, серьезные проблемы со здоровьем. Во время последних выступлений Путин почти терял сознание.
«Доживет ли Путин до 27-го года? Не факт... Если вздумает кимоно в коробку сложить, то пусть заберет с собой еще кого-нибудь, хотя тут дилемма…», — написал Андрей Войнич.