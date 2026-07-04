В одной из стран ЕС хотят ввести новые ограничения для белорусов

В одной из стран ЕС хотят ввести новые ограничения для белорусов1
- 4.07.2026, 10:05
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В этом вопросе продвинулись.
Правительство Эстонии одобрило законопроект, который создает возможность запретить некоторым гражданам Беларуси и России приобретать недвижимость. Подобные ограничения предлагается ввести для тех, у кого нет постоянного вида на жительство в этой стране. Законопроект теперь должен рассмотреть парламент Эстонии.
В январе этого года стало известно, что Министерство внутренних дел Эстонии намерено в срочном порядке подготовить поправки к закону об ограничении приобретения недвижимости, которые лишат граждан Беларуси и России без постоянного вида на жительство, а также предприятия, действительными бенефициарами которых они являются, права покупать недвижимость в Эстонии.
Министр внутренних дел Игор Таро тогда заявил, что «приобретение недвижимости гражданами России и Беларуси с неизвестным прошлым, которые оказались в Эстонии ненадолго или недавно, на фоне продолжающейся агрессии Кремля и его сателлитов представляет угрозу безопасности».
«Мы за редкими исключениями запретили им въезд в Эстонию и пребывание здесь, и логично, что у них также не должно быть права покупать здесь недвижимость, поскольку ее можно использовать для разведывательных и диверсионных операций, в том числе, например, для подготовки позиций, которые могут быть использованы против нас в кризисных ситуациях», — отмечал Таро, заявив, что это «реальная угроза безопасности».
По состоянию на 9 января в Эстонии проживало 1476 граждан Беларуси с временным видом на жительство и 1190 граждан Беларуси — с постоянным, а также 7797 граждан России с временным ВНЖ и 70 237 граждан РФ с постоянным ВНЖ.
По данным 2024 года, недвижимость в Эстонии имели 36 359 граждан России и 851 гражданин Беларуси, при этом число собственников среди белорусов также постепенно росло — в среднем примерно на сто покупок в год.
Напомним, летом 2025 года Сейм Латвии также принял закон, который запрещает гражданам Беларуси и России покупать недвижимость в стране. Он распространяется как на физических, так и на юридических лиц. Недвижимость, уже находящаяся в собственности граждан обоих государств, под запрет не попадает. Кроме того, запрет не распространяется на покупку единственного жилища, если у покупателя из России или Беларуси есть постоянный вид на жительство. Исключение также сделано для имущества, которое наследуется родственниками или признается собственностью по решению суда.