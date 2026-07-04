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Обезвоживает ли кофе на самом деле?

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  • 4.07.2026, 9:07
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Обезвоживает ли кофе на самом деле?

Диетологи объяснили.

Черный кофе может учитываться в суточном потреблении жидкости, ведь большую часть напитка составляет вода. Несмотря на распространенный миф о том, что кофе обезвоживает организм, при умеренном употреблении он не приводит к потере жидкости у большинства здоровых людей.

Об этом сообщило издание Egeszseg Kalauz.

Диетологи отмечают, что для большинства здоровых взрослых безопасным считается потребление до 400 мг кофеина в сутки. Это примерно соответствует четырем чашкам кофе, хотя фактическое количество кофеина зависит от вида напитка и способа его приготовления. В частности, его содержание может существенно различаться в эспрессо, фильтрованном кофе, кофейных напитках с большим количеством молока, энергетиках и даже некоторых видах чая.

Специалисты объясняют, что превышение этого количества может усилить мочегонный эффект кофеина и способствовать более значительной потере жидкости. Кроме того, у людей с повышенной чувствительностью к кофеину даже меньшие дозы могут вызвать тревожность, учащенное сердцебиение, раздражительность или нарушение сна.

Диетологи также отмечают, что потребность организма в жидкости зависит от многих факторов, в частности от возраста, массы тела, физической активности, температуры окружающей среды и состояния здоровья. В то же время источником жидкости являются не только напитки. Поддерживать водный баланс помогают и продукты с высоким содержанием воды, в частности овощи, фрукты и супы.

Несмотря на то, что кофе может входить в суточную норму жидкости, специалисты подчеркивают: лучшим напитком для поддержания гидратации остается обычная вода. Особенно это важно в жаркую погоду, во время интенсивных физических нагрузок или при заболеваниях, когда организм теряет больше жидкости.

Алекс Ларсон рекомендует выработать простую привычку — выпивать стакан воды вместе с каждой чашкой кофе. Доктор Радж Дасгупта также советует начинать день именно со стакана воды, а уже после этого пить кофе.

Кофейные напитки с молоком, в частности капучино или латте, также способствуют потреблению жидкости благодаря содержанию молока. В то же время напитки с большим количеством сиропов, сахара или взбитых сливок следует рассматривать скорее как десерт, а не как способ поддержания водного баланса.

Диетологи рекомендуют проявлять особую осторожность в отношении потребления кофеина беременным женщинам, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушениями сердечного ритма, повышенной тревожностью, рефлюксной болезнью или тяжелыми нарушениями сна. В таких случаях допустимое количество кофеина следует определять индивидуально совместно с врачом.

Напомним, что если вы хотите пить меньше кофе или вовсе отказаться от него, существует немало полезных альтернатив. Диетолог назвал восемь напитков, которые могут поддерживать бодрость и концентрацию и при этом приносить пользу организму.

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