В России впервые за пять лет выросло количество алкоголиков 7 4.07.2026, 9:38

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Заболеваемость алкоголизмом подскочила на 30%.

В 2025 году в России впервые за последние пять лет был зафиксирован рост числа людей с впервые выявленным диагнозом «алкогольная зависимость» или алкогольным психозом. Как следует из данных Минздрава, на которые обратил внимание «Коммерсантъ», в 2025 году таких пациентов стало 83 тыс. — тогда как в 2024-м их было 63,4 тыс.

Таким образом, заболеваемость алкоголизмом подскочила на 30% за год, что стало самым резким приростом за всю историю наблюдений. Рост зафиксирован в 69 регионах. Лидером по числу заболевших, как и в предыдущие годы, стала Чукотка. Она же возглавляет антирейтинг регионов по количеству смертей от алкоголя.

Данных за 2025 год по общему числу состоящих на учете у нарколога россиян пока нет — Минздрав их еще не публиковал. Однако в 2024 году, по информации Росстата, на учете состояло 980 тыс. граждан с алкогольной зависимостью и 208 тыс. — с наркотической.

После начала войны Владимир Путин потребовал сократить потребление алкоголя в стране. Вслед за этим правительство утвердило концепцию снижения потребления алкоголя до 2030 года, согласно которой среднее потребление этанола должно уменьшиться с 8,9 литра на человека в 2023 году до 7,8 литра к 2030 году. В регионах были запущены антиалкогольные кампании и введены дополнительные ограничения на продажу спиртного.

Однако, как подсчитывала FinExpertiza, продажи крепкого алкоголя в 2024 году достигли максимума за восемь лет — 8,5 литра на душу населения. Из этого объема 5,3 литра пришлось на водку. В 2026 году тенденция к росту потребления крепкого алкоголя сохранилась. За январь–апрель россияне купили 38,33 млн декалитров крепких спиртных напитков — на 3,6% больше, чем годом ранее, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

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