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В Петербурге поражен крупнейший на Балтике нефтяной терминал РФ

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  • 4.07.2026, 10:13
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В Петербурге поражен крупнейший на Балтике нефтяной терминал РФ
Пожар на нефтяном терминале
Фото: из открытых источников

Появились новые подробности атаки.

Украинские дроны атаковали нефтяной терминал в российском Санкт-Петербурге. На территории возникло несколько очагов пожаров.

Утром в субботу, 4 июля, был атакован нефтяной терминал в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает российский телеграм-канал Astra.

Расположение петербургского нефтяного терминала
Фото: из открытых источников

Пожар возник на территории АО «Петербургский нефтяной терминал», расположенный возле Санкт-Петербургского порта, который используется для перевалки нефти и нефтепродуктов между железнодорожным, трубопроводным и морским транспортом.

Осинтеры world.militares публикуют координаты многочисленных очагов возгорания на территории терминала.

Нефтяной терминал в Петербурге
Фото: из открытых источников

Telegram-канал Exilenova сообщает о нескольких попаданиях в нефтяной терминал.

Дым над нефтяным терминалом
Фото: из открытых источников

При этом отмечается, что многие БПЛА были сбиты, а значительное количество дронов попадало в пустые резервуары.

Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что над Ленинградской областью было сбито 67 БПЛА. Падение обломков, по его информации, было зафиксировано в районе порта Высоцк.

Пожар в Санкт-Петербурге
Фото: из открытых источников

Советник министра обороны Сергей Стерненко подчеркнул, что Петербургский нефтяной терминал является одним из крупнейших в Балтийском регионе — на его территории расположен 21 резервуар для хранения нефтепродуктов. Пропускная способность объекта составляет 12,5 млн. тонн в год.

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