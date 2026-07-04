В Петербурге поражен крупнейший на Балтике нефтяной терминал РФ

В Петербурге поражен крупнейший на Балтике нефтяной терминал РФ1
- 4.07.2026, 10:13
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Появились новые подробности атаки.
Украинские дроны атаковали нефтяной терминал в российском Санкт-Петербурге. На территории возникло несколько очагов пожаров.
Утром в субботу, 4 июля, был атакован нефтяной терминал в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает российский телеграм-канал Astra.
Пожар возник на территории АО «Петербургский нефтяной терминал», расположенный возле Санкт-Петербургского порта, который используется для перевалки нефти и нефтепродуктов между железнодорожным, трубопроводным и морским транспортом.
Осинтеры world.militares публикуют координаты многочисленных очагов возгорания на территории терминала.
Telegram-канал Exilenova сообщает о нескольких попаданиях в нефтяной терминал.
При этом отмечается, что многие БПЛА были сбиты, а значительное количество дронов попадало в пустые резервуары.
Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что над Ленинградской областью было сбито 67 БПЛА. Падение обломков, по его информации, было зафиксировано в районе порта Высоцк.
Советник министра обороны Сергей Стерненко подчеркнул, что Петербургский нефтяной терминал является одним из крупнейших в Балтийском регионе — на его территории расположен 21 резервуар для хранения нефтепродуктов. Пропускная способность объекта составляет 12,5 млн. тонн в год.