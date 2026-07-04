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В матче Аргентина – Кабо-Верде на ЧМ-2026 произошла мини-сенсация

  • 4.07.2026, 9:21
  • 4,046
В матче Аргентина – Кабо-Верде на ЧМ-2026 произошла мини-сенсация

Игра преподнесла несколько сюрпризов.

На чемпионате мира по футболу состоялись последние матчи 1/16 финала. Сборная Аргентины, которая является действующим чемпионом мира, только в овертайме сумела победить сборную Кабо-Верде, дебютировавшую на мундиале, пишет Диалог.UA.

На ЧМ-2026 по футболу сборная Кабо-Верде во время группового этапа преподнесла несколько сюрпризов. Вначале она сыграла вничью со счетом 0-0 с Испанией, потом вничью со счетом 2-2 с Уругваем, а потом вничью 0-0 с Саудовской Аравией.

Некоторые любители футбола ждали от островных футболистов сенсации также в матче с Аргентиной, и она почти случилась.

Аргентина выиграла у Кабо-Верде в овертайме со счетом 3-2. Два основных тайма закончились вничью – 1-1. Нужно отметить, что в первых двух таймах футболисты Кабо-Верде практически ничем не уступали своим именитым соперникам.

Лионель Месси на 29-й минуте вывел сборную Аргентины вперед. Островные футболисты сравняли счет на 92-й минуте после удара Лисандро Мартинеса. В овертайме команды вновь обменялись голами. Можно было подумать, что дело дойдет до послематчевых пенальти, но аргентинцам помог автогол соперников на 111-й минуте.

В итоге Аргентина выиграла у Кабо-Верде со счетом 3-2, но островные футболисты, переведя игру в овертайм, все-таки произвели мини-сенсацию.

В другом матче 1/16 финала встречались сборные Египта и Австралии. Игра была равной. Победитель определился в серии послематчевых пенальти. В 1/1 финала впервые в своей истории вышел Египет, победивший Австралию со счетом 1-1 (пен. 2-4).

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