Родина Путина под ударом: после атаки дронов в горит Санкт-Петербург
- 4.07.2026, 8:09
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Пламенем охвачен нефтяной терминал.
В Санкт-Петербурге прогремела серия взрывов, возникли пожары, а местные паблики сообщили о попаданиях в районе нефтяного терминала и портовой инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию OSINT-пабликов в Telegram, в том числе Exilenova+.
В Санкт-Петербурге сообщили о попаданиях
В ночь на 4 июля в Санкт-Петербурге произошла серия взрывов. По информации местных Telegram-каналов, несколько ударов пришлось по району нефтяного порта.
Сообщается, что после попаданий на территории нефтяного терминала вспыхнул пожар. Кроме того, российские паблики пишут о масштабных попаданиях по объектам портовой инфраструктуры.
Власти объявили угрозу БПЛА
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о введении режима опасности из-за беспилотников.
По его словам, в связи с ситуацией в регионе также возможно снижение скорости мобильного интернета.
Что известно сейчас
Официальной информации о масштабах повреждений, пострадавших или последствиях атаки на момент публикации российские власти не обнародовали.