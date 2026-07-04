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Родина Путина под ударом: после атаки дронов в горит Санкт-Петербург

  • 4.07.2026, 8:09
  • 1,314
Родина Путина под ударом: после атаки дронов в горит Санкт-Петербург

Пламенем охвачен нефтяной терминал.

В Санкт-Петербурге прогремела серия взрывов, возникли пожары, а местные паблики сообщили о попаданиях в районе нефтяного терминала и портовой инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию OSINT-пабликов в Telegram, в том числе Exilenova+.

В Санкт-Петербурге сообщили о попаданиях

В ночь на 4 июля в Санкт-Петербурге произошла серия взрывов. По информации местных Telegram-каналов, несколько ударов пришлось по району нефтяного порта.

Сообщается, что после попаданий на территории нефтяного терминала вспыхнул пожар. Кроме того, российские паблики пишут о масштабных попаданиях по объектам портовой инфраструктуры.

Власти объявили угрозу БПЛА

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о введении режима опасности из-за беспилотников.

По его словам, в связи с ситуацией в регионе также возможно снижение скорости мобильного интернета.

Что известно сейчас

Официальной информации о масштабах повреждений, пострадавших или последствиях атаки на момент публикации российские власти не обнародовали.

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