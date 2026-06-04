Война пришла в Москву и Санкт-Петербург 3 4.06.2026, 16:53

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Фото: Stringer/Reuters

Безопасных мест в России не осталось.

Украинские дальнобойные беспилотники и ракеты все чаще достигают целей в глубине российской территории, включая районы вокруг Москвы и Санкт-Петербурга. По мнению ряда аналитиков, это свидетельствует о новой фазе войны, в которой Украина стремится перенести давление с фронта на российский тыл, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Одним из самых заметных эпизодов последних недель стали удары по объектам в районе Санкт-Петербурга. Атаки совпали по времени с проведением крупного экономического форума, что привлекло дополнительное внимание к вопросам безопасности в одном из ключевых городов России.

На фоне продолжающихся российских ударов по украинским городам все чаще обсуждается и эффективность современного оружия. Эксперты отмечают, что российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Циркон», которые ранее позиционировались как практически неуязвимые, сталкиваются с растущими возможностями западных систем противовоздушной обороны, включая комплексы Patriot.

Одновременно усиливаются внутренние проблемы. После значительных потерь на фронте в обществе растут опасения относительно возможного расширения мобилизационных мер. До сих пор основная нагрузка ложилась на бедные регионы, национальные республики и контрактников, однако все больше россиян задаются вопросом, затронет ли война жителей крупнейших городов страны.

Серьезным вызовом остается и дефицит рабочей силы. Российская экономика все активнее привлекает иностранных работников для компенсации нехватки кадров, что многие связывают с последствиями войны и демографическими проблемами.

Наблюдатели отмечают, что война постепенно перестает быть далеким событием для столичных элит. Усиленные меры безопасности, регулярные сообщения об атаках беспилотников и растущее экономическое давление делают конфликт все более ощутимым внутри самой России. На этом фоне дискуссии о возможных путях завершения войны становятся все более заметными как внутри страны, так и за ее пределами.

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