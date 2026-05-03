Десятки дронов массированно атаковали Ленинградскую область РФ

Десятки дронов массированно атаковали Ленинградскую область РФ8
- 3.05.2026, 8:31
- 5,320
Под ударом — порты.
В ночь на 3 мая беспилотники массированно атаковали Ленинградскую область России. В разных уголках региона прогремели взрывы, пишет «Фокус».
Под атакой беспилотников этой ночью могли оказаться морские порты россиян в Ленинградской области. Об этом сообщают OSINT-аналитики.
«Ленинградская область, упал дрон/самолет, в области работает ПВО. Под ударом порты», — пишут аналитики.
В сети начали распространять кадры атаки на регион. На видеороликах слышны звуки взрывов и видны яркие вспышки в небе.
Тем временем российские Telegram-каналы сообщили, что дроны якобы пытаются атаковать областной центр — Санкт-Петербург. Жители сразу нескольких городов региона пожаловались на звуки взрывов. В ряде районов были слышны звуки пролета дронов в направлении Петербурга.
Перед этим в аэропорту «Пулково» и в Псково «Росавиация» ввела ограничения на отправку и посадку самолетов.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко атаку на регион подтвердил. Сначала он сообщал об «успешном сбивании» не менее 35 дронов в небе над регионом, а около 04:00 часов информировал, что российская противовоздушная оборона якобы ликвидировала не менее 43 дронов.
Информация о последствиях атаки и о том, какие объекты оказались под ударом дронов, на момент публикации устанавливается.