FT: ЕС обсуждает «нестандартные» сценарии членства Украины 3.05.2026, 9:29

В Евросоюзе появилась идея так называемого «обратного расширения».

Европейский Союз пока не выработал единого подхода к вступлению Украины, несмотря на признание стратегической важности ее интеграции. Хотя Киев получил статус кандидата еще в 2022 году, сроки и механизмы присоединения остаются предметом дискуссий, пишет Financial Times.

Франция и Германия предложили альтернативный вариант – формат «ассоциированного членства». В этом случае Украина могла бы участвовать в работе европейских институтов без права голоса и постепенно интегрироваться в политики ЕС и единый рынок, но без доступа к ключевым финансовым программам на раннем этапе.

На фоне обсуждений мирных инициатив появилась идея так называемого «обратного расширения». Она предполагает, что страна-кандидат может получить формальное членство раньше, но с ограниченными правами, которые будут постепенно расширяться по мере выполнения требований. Сторонники считают, что это позволит усилить контроль за реформами, однако критики указывают на риск подрыва принципа вступления «по заслугам» и необходимость ратификации всеми странами ЕС.

Сторонники этого подхода считают, что он даст Украине реальную перспективу вступления и позволит подготовить общественное мнение в странах ЕС. В то же время существует риск, что такой формат будет восприниматься как затяжной переходный статус.

По оценкам представителей Еврокомиссии, выполнение всех требований для полноценного членства может занять от 10 до 15 лет. При этом в ЕС нет согласованного решения, как ускорить этот процесс.

Дополнительным фактором остается позиция Венгрии. Ожидалось, что смена власти в Будапеште может открыть путь к началу переговоров уже летом, однако новый премьер Петер Мадьяр, как отмечается, настаивает на расширении прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

Отдельное внимание уделяется вопросам безопасности. Рассматриваются варианты более тесного оборонного сотрудничества, включая участие Украины в механизмах взаимной обороны ЕС и расширение поддержки ее вооруженных сил.

В Евросоюзе рассчитывают, что запуск переговоров о вступлении возможен уже летом, а финансовая поддержка сможет стабилизировать ситуацию, однако окончательного решения по модели интеграции Украины пока нет.

