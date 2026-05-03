3 мая 2026, воскресенье, 11:41
Украина поразила два крупных нефтяных танкера РФ в Новороссийске

  • 3.05.2026, 10:20
Оккупантам устроили сюрприз прямо на входе в порт.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны поразили два нефтяных танкера РФ в акватории порта Новороссийск, которые использовались для перевозки нефти.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram.

По его словам, эти суда принадлежали к так называемому «теневому флоту» РФ и активно использовались для транспортировки нефти.

«Наши воины продолжают применение санкций против российского теневого нефтяного флота - поразили два таких судна в акватории входа в порт Новороссийск», - заявил президент Украины.

Он поблагодарил начальника Генерального штаба ВСУ Андрея Гнатова, контрразведку Службы безопасности Украины и Военно-морские силы Украины за проведение операции.

«Украинская дальнобойность будет всесторонне развиваться - на море, в небе и на земле. Слава Украине», - подытожил Зеленский.

