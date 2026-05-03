Под Гродно несколько часов тушили крупный лесной пожар

Под Гродно несколько часов тушили крупный лесной пожар1
- 3.05.2026, 11:22
На месте возгорания летают БПЛА.
В Гродненском районе ликвидирован крупный лесной пожар, который возник вечером возле деревни Узбережь, сообщили в пресс-службе МЧС.
О возгорании сообщили жители близлежащего садового товарищества, позвонив на линию 112. К тушению были привлечены спасатели и работники лесного хозяйства. Всего в ликвидации пожара участвовал 61 человек и 15 единиц техники, включая 32 сотрудников МЧС и 8 единиц специальной техники.
Огонь охватил значительную площадь лесного массива. По предварительным данным, пламя прошло около 10 гектаров территории. Несколько часов потребовалось, чтобы полностью остановить распространение огня и ликвидировать пожар.
В результате никто не пострадал.
На месте возгорания организовано окарауливание участка и контроль при помощи БПЛА.
Причины возгорания устанавливаются.