Май ожидается переменчивым: чем погода порадует белорусов
- 3.05.2026, 9:36
Температура воздуха будет выше климатической нормы, но не исключены «черемуховые заморозки».
Май принято считать капризным и непредсказуемым месяцем. С одной стороны, погода поворачивает на лето, с другой – он огорчит несколькими днями «черемуховых заморозков».
Каким будет май 2026 года? Прогноз сделал синоптик Дмитрий Рябов в эфире телеканала ОНТ.
Для начала эксперт предупредил быть готовыми к сюрпризам погоды.
«Май – месяц обманчивый. Только порадуешься теплу, а он – раз – и подкинет утренних заморозков. Но в целом май потихоньку переходит на летние рельсы: солнце уже не просто светит, а греет по-настоящему», – отметил синоптик.
Среднесуточная температура за месяц, согласно прогнозам, должна быть на 1–2°С выше климатической нормы. По северо-западу норма – от +12°С, на юге страны – +14°С.
Наступивший месяц также обещает быть одним из самых солнечных в году. В сумме набежит не менее 250 солнечных часов. В отдельные дни световой день составит целых 16 часов.
Предупредил Дмитрий Рябов и о возможных сюрпризах. Так, в мае непременно проскочит неделька-другая прохлады. Лето наступит, когда среднесуточная температура будет +14°С и выше. В южных областях такое может случиться в конце первой декады месяца. Центральные и северные регионы дождутся лета только ближе к завершению мая.
Белорусам не очень может понравиться то, что в мае зонтик придется брать с собой 11–14 дней. Возможны и другие капризы – туманы, грозы, сильный ветер, град и утренние заморозки.
Неделю с 4 по 10 мая разделят пополам солнце и ненастье
Предстоящую неделю в Беларуси поделят пополам антициклон с циклоном. Первый порадует ярким солнцем, второй принесет дожди и прохладу.
Точным прогнозом на предстоящие семь дней поделился в эфире телеканала ОНТ синоптик Дмитрий Рябов.
Но расстраиваться заранее не стоит. Как говорится, «дело движется к лету».