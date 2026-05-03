«Это сигнал для Путина»

В партии Трампа шокированы выводом войск из Германии.

Президент США Дональд Трамп столкнулся с неожиданной оппозицией внутри собственной партии из-за планов ослабить присутствие США в Европе. Ведущие республиканцы выступили категорически против намерения президента вывести американский контингент из Германии, которая является ключевым союзником НАТО.

В партии Трампа уверены, что такой шаг развяжет руки Кремлю. Сокращение сил в Европе станет роковой ошибкой и подорвет систему коллективного сдерживания агрессии.

«Мы очень обеспокоены решением вывести американскую бригаду из Германии», - заявили сенатор Роджер Уикер и представитель Майк Роджерс.

Уикер возглавляет Комитет Сената по вопросам вооруженных сил, а Роджерс - аналогичный орган в Палате представителей. По их мнению, Вашингтон не имеет права демонстрировать слабость.

«Преждевременное сокращение передового присутствия Америки в Европе до полной реализации этих возможностей рискует подорвать сдерживание и послать неправильный сигнал Владимиру Путину», - говорится в полном заявлении законодателей.

Альтернативный план: движение на Восток

Законодатели предлагают не забирать солдат домой, а передислоцировать их ближе к потенциальному фронту. Это усилит безопасность союзников, которые непосредственно граничат с Россией.

В Республиканской партии считают, что США должны оставаться лидером оборонного альянса. Ослабление позиций в Германии может спровоцировать Россию на новую эскалацию в войне против Украины.

Политическое давление и война в Иране

Критика со стороны соратников звучит на фоне другого конфликта - войны в Иране. Эта кампания длится уже три месяца и она крайне непопулярна среди избирателей, отмечает издание.

Согласно опросу ABC News/Washington Post/Ipsos, ситуация для Белого дома выглядит неутешительной:

61% американцев считают начало войны в Иране ошибкой;

79% республиканцев в целом еще поддерживают Трампа;

Однако только 50% республиканцев, которые не принадлежат к движению MAGA, одобряют его действия.

Среди сторонников MAGA поддержка остается высокой - 86%.

