БПЛА ударили по Москве и Московской области

БПЛА ударили по Москве и Московской области4
- 3.05.2026, 9:14
Стало известно о последствиях атаки.
Поздно вечером 2 мая и после полуночи Москву и область атаковали беспилотники. Российские власти заявляют о якобы падении обломков и сообщают о последствиях, пишет «Фокус».
В результате атаки дронов в Подмосковье якобы погиб мужчина. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Сегодня над Московской областью силами ПВО и средствами РЭБ было сбито 6 вражеских беспилотников — над Истрой, Одинцовым, Чеховом, Солнечногорским, Волоколамским и Коломной, один — подавлен РЭБ», — говорится в сообщении чиновника.
В то же время Воробьев не стал уточнять последствия атаки, а лишь добавил, что «на местах падения обломков дронов» работают оперативные службы.
Тем временем губернатор Москвы Сергей Собянин около 00:30 часов информировал о сбитии дрона, летевшего на столицу РФ.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отметил Собянин.
В московских Telegram-каналах сообщают, что это был по меньшей мере 10-й дрон, летевший на российскую столицу.
Информация об атаке и последствиях уточняется.