БПЛА ударили по Москве и Московской области 4 3.05.2026, 9:14

Стало известно о последствиях атаки.

Поздно вечером 2 мая и после полуночи Москву и область атаковали беспилотники. Российские власти заявляют о якобы падении обломков и сообщают о последствиях, пишет «Фокус».

В результате атаки дронов в Подмосковье якобы погиб мужчина. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сегодня над Московской областью силами ПВО и средствами РЭБ было сбито 6 вражеских беспилотников — над Истрой, Одинцовым, Чеховом, Солнечногорским, Волоколамским и Коломной, один — подавлен РЭБ», — говорится в сообщении чиновника.

В то же время Воробьев не стал уточнять последствия атаки, а лишь добавил, что «на местах падения обломков дронов» работают оперативные службы.

Тем временем губернатор Москвы Сергей Собянин около 00:30 часов информировал о сбитии дрона, летевшего на столицу РФ.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отметил Собянин.

В московских Telegram-каналах сообщают, что это был по меньшей мере 10-й дрон, летевший на российскую столицу.

Информация об атаке и последствиях уточняется.

