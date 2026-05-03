Axios: Трамп всерьез планирует новые военные действия против Ирана 3.05.2026, 8:59

1,252

Фото: ВМС США

Президент США сомневается в том, что предложенная Тегераном сделка будет «приемлемой».

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что может отдать приказ о возобновлении военных действий против Ирана, если тот «будет вести себя неподобающе».

Как пишет Axios, пока США и Иран обмениваются проектами рамочного соглашения о прекращении войны, Трамп всерьез рассматривает возможность отдать приказ о новых военных действиях против Ирана, чтобы попытаться выйти из нынешнего тупика.

«Если они будут вести себя неподобающе, если они сделают что-то плохое – но сейчас посмотрим. Конечно, такая возможность существует», – сказал Трамп, отвечая на вопрос, может ли он отдать приказ о новых ударах.

Ранее Иран представил США обновленное предложение из 14 пунктов по рамочному соглашению.

По словам двух источников, знакомых с предложением, в нем установлен месячный срок для переговоров по соглашению о возобновлении работы Ормузского пролива, прекращении военно-морской блокады США и окончательном прекращении войны в Иране и Ливане.

Затем после достижения соглашения предусматривается еще один месяц переговоров, чтобы попытаться достичь соглашения по ядерной программе.

Трамп заявил в субботу вечером, что рассматривает последнее предложение Ирана, но «не может представить, что оно будет приемлемым». При этом он уточнил, что его проинформировали только о «концепции сделки», и он не видел деталей.

Он подчеркнул, что Иран «еще не заплатил достаточно высокую цену за то, что он сделал с человечеством и миром за последние 47 лет».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com