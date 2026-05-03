Зеленский ввел санкции против экс-главы своего офиса
- 3.05.2026, 8:50
Его действия угрожают национальным интересам Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский 2 мая подписал указ о введении персональных санкций в отношении нескольких физических лиц. В этом списке экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан.
В сообщении на сайте президента Украины говорится, что «санкции применены в отношении украинского юриста Андрея Богдана», так как его действия и других попавших в этот список лиц «угрожают национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины».
«Ограничительные меры, в частности, предусматривают: лишение государственных наград Украины, блокирование активов, прекращение торговых операций, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, прекращение действия или остановка лицензий и других разрешений, запрет на приватизацию и аренду государственного имущества.
Санкции применены на 10 лет, кроме бессрочного лишения государственных наград Украины», — говорится в пояснении.
Андрей Богдан — юрист по образованию. В ходе президентской кампании 2019 года Богдан был советником по юридическим вопросам кандидата Владимира Зеленского. В интервью «Украинской правде» он рассказывал, что лично уговорил Зеленского баллотироваться в президенты.
После победы на выборах в мае 2019 года Зеленский назначил Богдана главой Офиса президента. В феврале 2020 года Богдан был снят с должности, после чего стал публично критиковать политику Зеленского.
Сам Зеленский рассказывал «Украинской правде», что думал сделать из Андрея Богдана генерального прокурора, но заметил, что его «власть портит, делает конфликтным» и принял решение уволить его.