3 мая 2026, воскресенье, 9:36
Зеленский ввел санкции против экс-главы своего офиса

  • 3.05.2026, 8:50
  • 2,468
Андрей Богдан
Фото: EPA

Его действия угрожают национальным интересам Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 мая подписал указ о введении персональных санкций в отношении нескольких физических лиц. В этом списке экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан.

В сообщении на сайте президента Украины говорится, что «санкции применены в отношении украинского юриста Андрея Богдана», так как его действия и других попавших в этот список лиц «угрожают национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины».

«Ограничительные меры, в частности, предусматривают: лишение государственных наград Украины, блокирование активов, прекращение торговых операций, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, прекращение действия или остановка лицензий и других разрешений, запрет на приватизацию и аренду государственного имущества.

Санкции применены на 10 лет, кроме бессрочного лишения государственных наград Украины», — говорится в пояснении.

Андрей Богдан — юрист по образованию. В ходе президентской кампании 2019 года Богдан был советником по юридическим вопросам кандидата Владимира Зеленского. В интервью «Украинской правде» он рассказывал, что лично уговорил Зеленского баллотироваться в президенты.

После победы на выборах в мае 2019 года Зеленский назначил Богдана главой Офиса президента. В феврале 2020 года Богдан был снят с должности, после чего стал публично критиковать политику Зеленского.

Сам Зеленский рассказывал «Украинской правде», что думал сделать из Андрея Богдана генерального прокурора, но заметил, что его «власть портит, делает конфликтным» и принял решение уволить его.

