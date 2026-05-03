Житель Минска решил вырастить «лекарство» от боли в суставах

Житель Минска решил вырастить «лекарство» от боли в суставах3
- 3.05.2026, 9:52
Но что-то пошло не так.
В Минске в суд передано дело 35-летнего мужчины, который устроил у себя дома мини-«плантацию» конопли. Как сообщили в прокуратуре Фрунзенского района, он выращивал растения в квартире и делал из них марихуану, пишет агентство «Минск-Новости».
Мужчина проживает один на улице Максима Горецкого. По его словам, долгое время он страдал от болей в суставах и в интернете наткнулся на информацию о том, что марихуана может облегчить состояние. После этого он начал изучать, как вырастить коноплю в домашних условиях.
В прихожей, прямо в шкафу, он собрал самодельный гроубокс — с освещением, вентиляцией и контролем температуры. Все оборудование заказал через маркетплейс, а семена, как выяснилось, получил на одном из рок-фестивалей.
Мужчина посадил два растения, ухаживал за ними, а затем срезал листья, сушил их и измельчал. Так он получал марихуану для личного использования.
Однако «домашнее производство» недолго оставалось незамеченным. В один из дней к нему пришли сотрудники наркоконтроля. Во время обыска они изъяли растения, оборудование и принадлежности для курения. Также на кухне нашли почти шесть граммов готовой марихуаны.
Мужчину задержали. Он работает товароведом в частной компании, ранее судим не был. Вину признал полностью.
Теперь ему предъявлены обвинения сразу по двум статьям — за незаконное хранение наркотиков и за выращивание запрещенных растений. До суда он находится под мерой пресечения в виде личного поручительства.