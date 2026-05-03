«Первые деньги копила на переезд в столицу» 1 3.05.2026, 10:44

1,134

Белоруска рассказала, как чувствовать себя хорошо в Минске на 1100 рублей в месяц.

Елена живет в Минске и почти весь год зарабатывает 1100 рублей в месяц — больше выходит только в месяцы, где есть праздники, пишет Onliner.

Эту сумму белоруска распределяет так, чтобы хватало на повседневные траты и развлечения, а еще старается копить. Как это получается? Вместе с брендом смартфонов Infinix продолжаем конкурс бюджетов.

«Первые деньги копила на переезд в столицу»

— Меня зовут Лена, и мне 35 лет. Я родом из Орши, в Минске живу уже около 13 лет.

Около 8 лет я работаю в сфере подарков, сменив буквально пару рабочих мест. Сфера подарков — это в большей степени сфера сезонного заработка. Безусловно, декабрь, февраль и март мы живем весело: зарабатываем прилично, однако и траты в это время растут. А вот уже с апреля по ноябрь мы говорим про навыки планирования бюджета и экономии.

На мой взгляд, экономию как навык мы обретаем и оттачиваем с годами, если есть желание и какая-либо цель. Первые стипендии в колледже и деньги от подработок в качестве помощника школьникам с уроками английского спускались в ноль на всякую мелочь. Мама только и спрашивала, когда я просила денег: «А твои где?»

Через несколько месяцев такого ведения быта стало ясно: нужна своя свинка-копилка и более рациональный подход к деньгам. На тот момент мне было 19 лет.

После колледжа я поступаю в вуз в Минске на заочное, первые два курса работаю учителем в Орше по распределению, живу с родителями. В это же время начинаю подготовку к переезду в большой город: я влюбилась в Минск с первого взгляда, как и в мальчишку из подъезда, где жила во время сессий. Мне не было страшно, у меня не было сомнений в правильности принятого решения, и я отчетливо понимала, что таких, как я, здесь много, конкуренция большая, значит, надо копить, чтобы первые 2—3 месяца можно было арендовать квартиру, покупать еду, пока идет поиск работы.

За 2 года была успешно собрана очень достойная сумма, при этом я смогла бюджетно (на автобусе) съездить отдохнуть на море. Безусловно, сказывалось, что с родителями мы вели общий бюджет в плане питания и содержания дома, это служило большим подспорьем в моих накопительных процессах. Со своей стороны я крайне редко в сравнении со своими знакомыми ходила по ресторанам и клубам — отдавала предпочтение более бюджетному отдыху, внимательно и хладнокровно подходила к покупкам вещей и обуви.

В это время и случается мой первый опыт и восторг от результата накопительства и экономии. Мне на тот момент было 22 года. Что мне помогло собрать первую крупную сумму для переезда в столицу:

Косметика. Не буду говорить, что это стало целенаправленной экономией: я никогда не интересовалась, не умела, не хотела уметь делать макияж, живу с аллергией с 13 лет, подбирать сегмент, который бы не портил кожу, я не стала. Можно сказать, я слишком ленива для таких дел. Глядя на своих сверстниц, которые ходили на рынок за обновлением запасов косметики, я прикидывала, сколько могла бы потратить, и откладывала в копилку.

Родители дали 20 рублей, я потрачу 15. Так бывало не то что часто, а всегда. Они давали некоторые деньги на покупку одежды, а я капризным покупателем никогда не была, единственное, за что билась — качество. В целом же, село, подходит по цвету — беру. Долгие походы по рынкам, торговым центрам в поисках того, что может быть моднее, уникальным, не таким, как у многих, — это не про меня. 30—40 минут серфим предложения, методом исключения выбираем нужное, уходим. Остаток улетал в копилку.

Не задолжай сама себе. Буквально: я распланировала прожить неделю за 30 рублей, например, и все: будь добра, крутись как хочешь. Девочки идут гулять — и я пойду в рамках бюджета, идут еще раз — я уже пропускаю, мне важно быть в бюджете своей недели.

Все, что легло в копилку, священно и может быть использовано только в тех целях, на которые она рассчитана.

В теплое время ходила на работу пешком. Да, 45 минут в одну сторону многовато для небольшого города, зато полезно и экономия на душных маршрутках, которые не люблю по сей день. Деньги от неиспользованного проезда снова летели в копилку.

Говорят, есть какие-то тарелочницы (выдумка каких-то странных мальчишек), я в них не верю, а вот ссобоечник — это не просто человек, который обладает несколькими десятками контейнеров, это тип мышления и неплохая статья экономии. Лукавить не буду — 13 лет назад в Орше сложно было себя избаловать общепитом и обедами в стиле бизнес-ланч, но кафетерии, столовые, небольшие кафешки с пирожками и чаем я посещала редко, все больше это была еда из дома. И это еще одна статья экономии.

Отпускные — самая большая выплата за год. Оставляла себе небольшую сумму из расчета питания, «коммуналки», рассрочки и чуть-чуть на погулять. Остальное — в копилку.

Наверняка были еще какие-то нюансы, но в целом с таким подходом мне удалось накопить на тот момент что-то около 1500 у. е. При условии аренды однушки в 220—250 долларов 2—3 месяца можно было жить преспокойно.

Безусловно, родители помогали, однако накопленная сумма стала плавным переходом в жизнь взрослую или, как сейчас часто говорят, сепарировалась от родителей я финансово мягко.

Как чувствовать себя хорошо на 1100 рублей: личный опыт

Вернемся в жизнь нынешнюю, и рассказывать я буду про период межсезонья, где моя заработная плата по нижней границе составляет 1100 рублей.

Из обязательных платежей: коммунальные — около 100 рублей, мобильная связь — 30 рублей, рассрочки, которые есть практически всегда, — около 150 рублей, проездной — 65,84 рубля. Итого остается 754 рубля.

Из плат за квартиру — только коммунальные расходы. Живу на данный момент у близких на условиях оплаты коммунальных и поддержания чистоты и порядка в квартире.

Первый момент экономии и удобства — это проездной на все виды транспорта. Пойму тех, кто покупает по талону/ жетону — морально так проще, сумма небольшая, однако разница очевидна.

Бюджет питания и проживания недели у меня 100—120 рублей.

Сюда войдет вся необходимая еда, бытовая химия и мелкие покупки по одежде в пределах 30—40 рублей. На продукты на неделю обычно уходит 80 рублей, бытовую химию — 20 рублей. Хвостик из 20 рублей соберем с хвостиком из 20 рублей со следующей недели — и радую себя какой-то вещицей для работы или дома.

Выходные — это отдельный бюджет, на них я планирую от 50 до 70 рублей. Если это поездка домой — то бюджет растет (билеты около 35 рублей) плюс покупки и небольшие подарки. Этот кусок я экономлю во время недели либо урезаю бюджет выходного в Минске. Грядет лето, и вариантов досуга будет становиться все больше, бюджет выходного надо наращивать: катамараны, велосипеды, поездки на Минское море и т. д. Таким образом, я выхожу на цифру трат 760 рублей в месяц.

Я не могу не учитывать в своем рассказе деньги, которые зарабатываю в праздничные месяцы: все крупные покупки и траты финансируются из них.

В первую очередь это лечение и профилактика заболеваний зубов: в год от 300 до 700 рублей.

Во вторую — лечение и профилактика заболеваний, то есть посещение некоторых платных диагностик, покупка лекарств для поддержания здоровья. В целом это также от 300 рублей в год (сюда не войдет непланируемое лечение насморка или простуды). Пока я молода, держу состояние под контролем и могу только порадоваться врачам в поликлинике.

От 600 рублей в год на здоровье — это базовый минимум и вопрос, который стоит первым и является самым приоритетным.

Я откинула практику посещения только частных клиник, многое доступно в рамках поликлиник, и при должном любопытстве и прямом общении с врачом можно узнать обо всех возможностях бесплатной медицины. А хороший врач — он хороший везде, не место красит человека.

Распределение бюджета Елены

Третья статья расходов — верхняя одежда и сезонная обувь, это около 500 рублей. Готовлюсь заранее: либо посещаю офлайн-магазины, либо приобретаю на маркетплейсах. Все покупаю постепенно, продуманно в моменте, когда текущие вещи еще в нормальном состоянии и могут служить мне.

Четвертая статья — это деньги на великую мечту и цель. Тут уж как повезет, в один год в копилку ляжет 1000 рублей, в другой — 300. Но сколько бы их ни было, они идут в накопления.

Кто-то пишет: «Как выжить на 2000?», кто-то жалуется, что не справляется за 3000. Кто-то ездит на море каждый год при зарплате 1000 рублей и имея ребенка. Безусловно, очень многое определяется уровнем требований и притязаний. Кто-то сейчас, читая мой рассказ, скажет, что 1100 рублей на одну — это не базовый минимум, а очень роскошный максимум.

Подытожим, как чувствовать себя хорошо на 1100 рублей.

1. Проездной, если вы активно ездите.

2. Летние вещи покупать зимой, зимние — в конце зимы. Самое удачное открытие для меня в 34 года: здесь в аукционе щедрости участвуют как физические магазины, так и онлайн-площадки, и маркетплейсы. Например, если взять сумму в 500 рублей, то при покупке вещей в сезон эта сумма могла бы составить уже 650 рублей.

3. Ссобойки — наше все. Сейчас общепит, конечно, манит своим сервисом, но я по-прежнему специалист по контейнерам. Экономия здесь не космическая, но, по моим подсчетам, на обедах около 30—40 рублей я экономлю за неделю.

4. Золотое правило: не занимай у самого себя. Есть бюджет с потолком в 120 рублей в неделю, в нем и работаем. Это реально и это не картошка с макаронами, а разнообразный рацион в рамках моих предпочтений и вкусов.

5. Дни рождения и праздники расписаны на пару месяцев вперед, начинаю копить небольшими суммами. У мамы день рождения 9 мая, основной подарок уже куплен (он в статье расходов по рассрочке), а вот на букет надо собрать: в копилку падают монеты номиналом в 1 рубль и 50 копеек, реже — 5 рублей, еще реже 10 и 20 копеек, если монета новая и красивая.

Вывести из оборота пару раз в неделю 3 рубля — это просто, и я особо не ощущаю, а к маю накопится некоторая сумма. Да, возможно, не вся, но добавить 30 рублей всегда проще, чем сразу выделить 70—80 рублей. В июне день рождения у старшего племянника — в эту копилку попадают уже купюры номиналом в 5 рублей.

И бессрочная копилка — на поездку к родственникам. Она с открытой датой, поэтому всегда готова к тому, что ее распотрошат. Сюда попадают монеты 2 рубля, реже 10 рублей. Деньги из этих копилок, как и ранее, брать запрещено. Если случился форс-мажор, то возвращается вся сумма плюс 1 монета основного номинала. Бумажные деньги в копилках всегда идеальные, практически новые. Это еще один стимул, чтобы не хотелось на них покуситься.

6. Не отказываюсь от помощи ближнему. Если на работе заболел или не смог уехать по адресам курьер, я заберу заказ и доставлю сама. Если необходима помощь на сборке заказов, я задержусь или выйду в выходной день. Деньги не огромные, но они позволяют где-то добавить на текущие расходы, на праздники, на копилку безопасности, на побаловать себя.

7. Бумажный блокнот и план действий. Я просто пишу список того, что мне нужно по хозяйству и быту. Например, на следующей неделе мне надо купить порошок и средство для посуды, базовую майку на лето и бумажные салфетки. Очень важно, это покупки впрок, а не впритык: у меня еще достаточно порошка, но он будет куплен заранее и по приятной цене. Приложения не прижились, так же как и счетчик калорий: были удалены через неделю неиспользования.

8. Акции. Есть акции интересные (минус 0,01 рубля), есть акции отличные. Я знаю стоимости всех товаров из своего обихода и своих базовых продуктов, а значит, в состоянии распознать подвох.

Я в торговле много лет, и со мной желтый ценник не сработает просто так.

Я знаю разницу цен на свои товары в сетях. Мой шампунь без акции около 17 рублей, жду акцию — покупаю за 11, и будет он куплен заранее. Стиральный порошок без акции 25 рублей за 3 кг, по акции — 15 рублей. Только с двух покупок уже 16 рублей экономии. Так покупается вся бытовая химия, уходовая косметика и вещи для поддержания уюта и чистоты в доме. Все будет куплено заранее и по комфортным ценам.

9. Большие объемы. Поверьте, это выгодно. Например, жидкое мыло я покупаю канистрами по 5 литров, рассчитывая стоимость 0,5 л (привычный объем), выходит 1,5 рубля против 3—5 привычных в магазине. Это же касается и порошков: объемы меньше 3 кг не рассматриваю, шампуней — только большие бутылки, средств для посуды — от литра и т. д.

10. Знаю многих из своего окружения, кто, заходя в магазин бытовой химии и косметики, хочет и покупает все эти красивые баночки. Остановились, подышали, сравнили состав, выдохнули. Да, эстетика стоит денег, и за красивую баночку с жидким мылом, кремом, патчами тоже надо заплатить, это чей-то труд. Но где-то рядом будет стоять такой же продукт, с таким же составом и уровнем Ph по иной цене и в другой, более скромной баночке.

11.Список продуктов не спонтанный — примерно составляю меню на неделю, делаю закупки. По мелочи типа за фруктами захожу через день.

12. Наличные. Обналичивание денег и ощущение их траты дают реальную картинку, что такое деньги.

Расчет картой — это путь к роскошной жизни, где мы не считаем дебет и кредит.

13. Коричный четверг. Тут уж как хотите, а кофе в кофейне с корицей по четвергам — это обязательное условие материального достатка. Каждый придумывает себе свой ритуал, и, будучи прагматиком и планировщиком, я позволяю себе немного шалости и магии.

14. Всех денег не заработать, но именно они дают нам возможность встречать гостей за праздничным столом, радовать себя и близких сюрпризами и подарками, путешествовать, оказывать внимание друг другу.

Каждый вправе жить и тратить деньги так, как считает нужным. Лично для меня стремление к жизни лучшего качества, достижение большой желаемой цели с разумными тратами, экономией без паники, планированием бюджета, наличием подушки безопасности делают меня более спокойной в каждом моем дне.

На вопрос «сколько вам нужно для счастья?» у меня нет ответа: я ощущала счастье и при зарплате 600 рублей, и 6000 рублей, также ощущала полное опустошение при этих же номиналах. Цифры счастья, на мой взгляд, не существует, а вот цифра закрытия потребностей и капризов — да, а они являются некоторой небольшой частью сложного блюда «Счастье».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com