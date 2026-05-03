«Великое дело» Лукашенко обернулось провалом 4 Алеся Матусевич, «Салідарнасць»

3.05.2026, 10:26

Спасибо, кэп.

Почему «великое дело» Лукашенко с организацией школьного питания обернулось провалом. Можно бесконечно долго смотреть, как горит огонь, как течет вода и как белорусские власти борются сами с собой в этом направлении.

Улучшить еду и снизить отходы неоднократно требовал Лукашенко, который, уверяют пропагандисты, «держит вопрос на постоянном контроле».

А на днях премьер-министр Александр Турчин обсуждал с неназванными лицами организацию школьного питания. Чиновники пришли к потрясающему по своей свежести выводу: «Главная задача – школьное питание должно быть здоровым и вкусным, а работа школьных столовых – эффективной».

Спасибо, кэп.

Если у вас нет детей школьного возраста и вы пропустили примерно все из этой эпопеи, напомним краткое содержание предыдущих серий.

Еще двадцать лет назад Лукашенко хвалился, что совершил «великое дело» – «ввел в чернобыльской зоне, а затем и на всю страну распространил школьное питание».

«Я тогда сказал чиновникам: вы поймите, наши с вами дети имеют возможность нормально поесть, а ведь там, где зарплата низкая была, да и сейчас еще небогато живут, разве приготовят нормально поесть ребенку? А в школу он придет, съест и суп хороший, и горячее, и салат». (Пресс-конференция для российских журналистов, 2007 год)

Но оказалось, что дело не такое уж великое. И по сравнению с 1990-ми годами, где «ребенок нормально поесть не мог», благосостояние белорусов все-таки улучшилось, выбор продуктов увеличился, а от школьных столовых нынешние ученики не горят восторгом. И не только они.

Правитель периодически лично инспектирует школы. И всякий раз обнаруживает неприятное. То в Минске «детей кормят отходами», то драников нет в меню, а для льготников малый выбор блюд. И воруют регулярно. И отходов много, «выбрасывать пищу стало модным». Короче, все не так, сделайте, как надо.

Чиновники стараются. Было дело, вводили даже пельмени в школьное меню. Убирали фастфуд. Ставили вендинговые автоматы. Добавляли соусы. Уменьшали сахар в чае. Придумали вместо рыбы «нутриентный аналог» – мясорастительную котлету.

Теперь вот начнут использовать больше полуфабрикатов. А еще – введут в меню больше зелени: шпината, щавеля, укропа и салатов.

Но можно почти с уверенностью предсказать, что на этом реформирование школьного питания не закончится, и нас ждет еще множество изменений, с разной степенью бесполезности и эффективности. А проблема останется. Почему?

Потому что белорусские власти, начиная с их вождя, прочно застряли в советском прошлом, где главным было – «одеть и накормить».

Сегодня и та, и другая потребности закрываются гораздо проще. И надо бы двигаться вверх по пирамиде Маслоу – туда, где про безопасность, любовь, уважение, познание и самовыражение. А они сами не могут и других не пускают.

Нет таких опций в ментальности хомо советикус, только воспоминания о самой вкусной колбасе.

Потому, что сложно объективно ответить, где система школьного питания лучше: в Польше, с платными, но добровольными горячими обедами, в Израиле, где кормят в продленке, в том числе по спецменю, или в Швеции, где питание бесплатно (оплачивается коммунами), организовано по принципу «шведского стола» и учитывает диеты и вегетарианство. Но главное – что у детей и родителей есть выбор. А не блюда «ешь, что дали», без возможности отказаться. Исключения, увы, в Беларуси редки.

И потому, что у системы комбинатов школьного питания, много лет «крышуемой» государством, не имеющей конкурентов и общественного контроля, нет стимулов развиваться.

Так и живем, не успевая снимать с ушей наваристую лапшу «государственной заботы о каждом ребенке».

