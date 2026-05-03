Польша отмечает День Конституции 3 мая 3.05.2026, 11:31

Празднования проходят по всей стране.

Национальный праздник 3 мая, отмечаемый в годовщину принятия Конституции 3 мая, станет в Польше последним днем длинных майских выходных.

По случаю праздника президент Польши Кароль Навроцкий в воскресенье создаст Совет новой Конституции, который должен разработать основы нового основного закона. Канцелярия премьер-министра, в свою очередь, приглашает на день открытых дверей, во время которого можно будет увидеть оригинал Конституции 1791 года.

В центре Варшавы в это время состоится 34-й забег «Конституция 3 мая». С 10:00 (по Минскому времени) в здании Канцелярии председателя Совета министров можно будет увидеть выставленный оригинал Конституции 3 мая. Затем, в 11:30, в Королевском замке президент вручит государственные награды. В том числе высшую государственную награду Польши, Орден Белого Орла, получит Анджей Почобут.

Празднование 235-й годовщины принятия Конституции 3 мая во Вроцлаве начнется в воскресенье в 11:00 у памятника Конституции 3 мая рядом с Панорамой Рацлавицкой. В торжествах примут участие Почетная рота Войска Польского и оркестр Воеводского управления полиции во Вроцлаве. В программе — возложение венков к памятнику, шествие к Вроцлавскому кафедральному собору, где в 12:30 будет отслужена месса за Отечество.

Празднования в Лодзи начнутся в 10:30 мессой за Отечество в архикафедральной базилике. После богослужения состоятся официальные мероприятия у плиты Могилы Неизвестного Солдата. В программе — смена караула, Апелль памяти польского оружия, почетный салют и парад почетных подразделений.

В Кракове запланировано патриотическое шествие от Вавеля до площади имени Яна Матейко, где пройдут торжества с участием министра обороны Владислава Косиняка-Камыша. Также предусмотрен парад техники силовых служб.

