закрыть
3 мая 2026, воскресенье, 11:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Польша отмечает День Конституции 3 мая

  • 3.05.2026, 11:31
Польша отмечает День Конституции 3 мая

Празднования проходят по всей стране.

Национальный праздник 3 мая, отмечаемый в годовщину принятия Конституции 3 мая, станет в Польше последним днем длинных майских выходных.

По случаю праздника президент Польши Кароль Навроцкий в воскресенье создаст Совет новой Конституции, который должен разработать основы нового основного закона. Канцелярия премьер-министра, в свою очередь, приглашает на день открытых дверей, во время которого можно будет увидеть оригинал Конституции 1791 года.

В центре Варшавы в это время состоится 34-й забег «Конституция 3 мая». С 10:00 (по Минскому времени) в здании Канцелярии председателя Совета министров можно будет увидеть выставленный оригинал Конституции 3 мая. Затем, в 11:30, в Королевском замке президент вручит государственные награды. В том числе высшую государственную награду Польши, Орден Белого Орла, получит Анджей Почобут.

Празднование 235-й годовщины принятия Конституции 3 мая во Вроцлаве начнется в воскресенье в 11:00 у памятника Конституции 3 мая рядом с Панорамой Рацлавицкой. В торжествах примут участие Почетная рота Войска Польского и оркестр Воеводского управления полиции во Вроцлаве. В программе — возложение венков к памятнику, шествие к Вроцлавскому кафедральному собору, где в 12:30 будет отслужена месса за Отечество.

Празднования в Лодзи начнутся в 10:30 мессой за Отечество в архикафедральной базилике. После богослужения состоятся официальные мероприятия у плиты Могилы Неизвестного Солдата. В программе — смена караула, Апелль памяти польского оружия, почетный салют и парад почетных подразделений.

В Кракове запланировано патриотическое шествие от Вавеля до площади имени Яна Матейко, где пройдут торжества с участием министра обороны Владислава Косиняка-Камыша. Также предусмотрен парад техники силовых служб.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко