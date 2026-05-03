Иран сокращает добычу нефти под давлением блокады США 3.05.2026, 11:18

В Bloomberg раскрыли подробности.

Иран сокращает добычу нефти и наращивает плавучие запасы на фоне ужесточения морской блокады США в Ормузском проливе. Давление на ключевой источник доходов страны усиливается, однако Тегеран пытается выиграть время, опираясь на многолетний опыт противостояния санкциям, пишет Bloomberg.

По данным источников издания, близких к иранским властям, экспорт нефти в последние недели резко снизился, а хранилища быстро заполняются. В ответ власти начали превентивно снижать добычу, чтобы избежать ситуации, при которой емкости будут полностью исчерпаны и придется экстренно останавливать скважины.

Ключевая особенность текущей стратегии — контролируемое сокращение производства. Иранские инженеры, имеющие опыт работы в условиях санкций и вынужденных остановок, научились временно «консервировать» скважины без существенного ущерба для месторождений и быстро возвращать их в эксплуатацию.

В отличие от предыдущих лет, когда Иран мог обходить санкции за счет так называемого теневого флота и скрытых поставок, нынешняя ситуация осложняется физическим присутствием США в регионе. Блокирование судоходства в районе Ормузского пролива фактически ограничивает возможность вывоза нефти морским путем, что приводит к накоплению десятков миллионов баррелей сырья.

Чтобы компенсировать снижение экспорта, Тегеран активно использует плавучие хранилища. В районе острова Харг — главного экспортного терминала страны — сосредоточено все больше танкеров, включая старые и выведенные из эксплуатации суда, используемые для временного хранения нефти. По оценкам аналитиков, суммарный объем такого хранения может достигать 65−75 млн баррелей.

Тем не менее возможности этой схемы ограничены. По оценкам экспертов, при текущем уровне добычи Иран может столкнуться с полным заполнением хранилищ уже в течение ближайшего месяца. В этом случае стране придется дополнительно сокращать добычу до уровня, соответствующего внутреннему потреблению и ограниченным альтернативным каналам экспорта.

Среди таких альтернатив рассматриваются поставки по суше — в Турцию, Пакистан и страны Центральной Азии. Однако их объемы существенно ниже морских перевозок и не способны полностью компенсировать потери. Также обсуждаются более сложные логистические схемы, включая железнодорожные поставки в Китай, но они менее выгодны экономически.

На фоне происходящего цены на нефть выросли до максимума за последние четыре года, что частично играет на руку Ирану, увеличивая давление на США и мировую экономику. В Тегеране рассчитывают, что смогут дольше выдерживать экономические потери, чем их оппоненты — последствия роста цен на энергоносители.

Несмотря на серьезные экономические трудности, включая падение национальной валюты и рост цен внутри страны, иранские власти заявляют о готовности выдерживать давление. Стратегия так называемой экономики сопротивления предполагает адаптацию к санкциям и минимизацию их последствий, а не быстрый возврат к росту.

Эксперты отмечают, что система иранского нефтяного экспорта остается «ограниченной, но функционирующей». За счет гибкости — использования плавучих хранилищ, перегрузки нефти между судами и разнообразных логистических решений — стране удается поддерживать минимальные потоки поставок даже в условиях усиленного контроля.

Однако в долгосрочной перспективе многое будет зависеть от строгости соблюдения блокады и способности Ирана находить новые обходные пути. Пока же противостояние входит в фазу затяжного экономического давления, где ключевым фактором становится время.

