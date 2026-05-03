закрыть
3 мая 2026, воскресенье, 12:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дешевый практичный внедорожник Mitsubishi стал намного круче

1
  • 3.05.2026, 11:46
Дешевый практичный внедорожник Mitsubishi стал намного круче

И дороже.

Японский внедорожник Mitsubishi L200 привлекает покупателей практичностью, надежностью и дешевизной. Для привлечения новой аудитории производитель подготовил самый крутой вариант модели. Это довольно дорогая машина.

Популярный пикап Mitsubishi показали в особом виде с несколькими модификациями. Детали стали известны Carscoops. Модель Mitsubishi Triton (аналог L200) получила неожиданные изменения в рамках подготовки особого варианта.

Новый Mitsubishi Triton Terra ориентировали на комфорт и качество исполнения. В оснащении появились премиальные элементы вроде щедрого хромированного декора и кожаной отделки в салоне.

Производитель добавил особые колесные диски на 20 дюймов, а покрышки специально настроены для комфортного движения по ровным дорогам. Список дополняют мультимедийный комплекс и пакет систем безопасности ADAS.

А стандартный 204-сильный дизельный двигатель оставили без модификаций. Он работает в паре с 6-ступенчайто автоматической КПП. Цена Mitsubishi Triton Terra – 73 700 долларов. Автомобиль подготовили в количестве 300 экземпляров для Бразилии.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко