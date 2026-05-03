«На границе меня отправили «посидеть» на три часа» 3.05.2026, 12:34

Белоруска получила новый паспорт с «сюрпризом».

Беларуска по имени Юлия недавно ездила за границу. Это было ее первое путешествие «дальше соседней страны», в которое она отправилась с новым паспортом, полученным полгода назад. Все это время никаких проблем с документом не возникало. Но, как оказалось, в нем был брак, который ранее никто не замечал, — о ситуации Юлия рассказала в Threads, пишет «Зеркало».

«Полгода назад получила новый паспорт и спокойно жила до момента, как решила полететь не только в соседнюю страну, а чуть подальше. И там меткий глаз девушки на паспортном контроле выявил вот такую особенность моего паспорта», — написала Юлия в Threads, приложив фотографию проблемного разворота.

Судя по снимку, в документе сбилась нумерация страниц: через одну после 14-й идет почему-то страница под номером 18, а соседняя с ней — 15-я.

По словам Юлии, на паспортном контроле «шутку паспортистов оценили» — настолько, что на диковинный документ собрались посмотреть многие сотрудники.

«А меня отправили «посидеть» на три часа до выяснения обстоятельств. В страну впустили, но остался вопрос: есть ли способы сохранить документ (перешить только эти страницы в середине, поставить специальную печать) или нужна полная замена?» — задается вопросом белоруска.

Многие засомневались в этом и посоветовали Юлии поменять документ во избежание проблем. Некоторые же поблагодарили за историю — мол, теперь при получении нового паспорта «есть на что обратить внимание».

К слову, замена паспорта по причине технической ошибки (то есть по вине выдающего органа, а не владельца) бесплатная.

— При получении паспорта обычно просят проверить все данные. Однако если ошибка не была сразу обнаружена, можно с этим вопросом обратиться и позже, — объясняла старшая инспекторка группы по гражданству и миграции ОВД Чериковского райисполкома Кристина Захаркина.

Также ранее автор телеграм-канала «Собирай рюкзак», эксперт в сфере самостоятельных путешествий с 12-летним стажем Марина Зюликова рассказывала, что иногда недавно выданные паспорта могут быть уже признаны недействительными — все из-за той же ошибки сотрудников ОГИМ, которые занимались выдачей документа.

Среди таких ошибок может быть не только путаница в нумерации страниц, но и, например, отсутствие печати или подписи должностного лица, а также несовпадение перфорации чисел на страницах с номером паспорта. В таких случаях, как говорит Зюликова, можно перед поездкой проверить действительность паспорта через личный кабинет на сайте МВД (некоторым придется для этого сперва его создать). Кроме того, функции личного кабинета доступны только в десктопной (компьютерной) версии. В мобильной проверить не получится.

