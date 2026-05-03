3 мая 2026, воскресенье, 13:41
БЖД сообщила о задержках ряда пассажирских поездов до пяти часов

  • 3.05.2026, 13:11
  • 1,048
Из-за инцидента в Литве.

Белорусская железная дорога сообщает о задержках ряда пассажирских поездов после схода вагонов в грузовом составе на территории Литовских железных дорог.

Задержки затронули сразу несколько маршрутов, включая поезда Калининград — Адлер, Калининград — Москва, Москва — Калининград, Санкт-Петербург — Калининград и Москва — Калининград (по ст. Гудогай). По данным перевозчика, отклонения от расписания составляют от получаса до пяти часов.

В БЖД отмечают, что принимаются меры для помощи пассажирам: организовано обеспечение людей питьевой водой и питанием, а также при необходимости предоставляется медицинская помощь. Кроме того, проводится техническое обслуживание подвижного состава.

Отдельно уточняется, что часть вагонов поезда № 148 Калининград — Москва, следовавших в сообщении Минск — Москва, была отправлена отдельным составом. 3 мая поезд № 248 Минск — Москва отправился из Минска в 9.49 и должен прибыть в Москву в 19.44.

