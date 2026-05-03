закрыть
3 мая 2026, воскресенье, 15:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые обнаружили «код бессмертия» у самого древнего существа на планете

1
  • 3.05.2026, 14:12
  • 3,274
Ученые обнаружили «код бессмертия» у самого древнего существа на планете
Фото: Shutterstock

Оно было взрослым, когда строили пирамиды, и до сих пор не начало стареть.

Ученые смогли расшифровать ДНК «сосны долголетней» – существа, которое живет уже более 5 000 лет в пустынном регионе США и, кажется, вообще не умеет стареть, сообщает Daily Mail.

Это дерево – настоящий рекордсмен, ведь оно помнит времена, когда египетские пирамиды еще даже не начали строить. Ученые обнаружили у него внутри гигантский генетический код. Он состоит из 24 миллиардов частей – это в восемь раз больше, чем у человека. Большая часть этой ДНК просто повторяется, но она совсем не мешает дереву жить тысячелетиями.

Клетки сосны имеют очень длинные «хвостики» (теломеры) – это «предохранители» на кончиках хромосом. У людей они с возрастом укорачиваются, что ведет к старости, а у этого дерева они аномально длинные, что замедляет старение клеток почти до нуля.

Кроме того, у растения есть специальные гены-рецепторы, которые мгновенно распознают любые болезни.

Как отмечается в исследовании Калифорнийского университета в Дэвисе, эти сосны не умирают от старости. Их клетки не становятся дряхлыми, как у людей или животных. Дерево может погибнуть только от удара молнии, сильного пожара или нападения насекомых. Сама же природа заложила в него возможность жить вечно.

Теперь ученые хотят понять, можно ли использовать этот «секрет вечной молодости», чтобы помочь людям бороться со старением и болезнями.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко