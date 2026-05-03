Ученые обнаружили «код бессмертия» у самого древнего существа на планете

Ученые обнаружили «код бессмертия» у самого древнего существа на планете1
- 3.05.2026, 14:12
Оно было взрослым, когда строили пирамиды, и до сих пор не начало стареть.
Ученые смогли расшифровать ДНК «сосны долголетней» – существа, которое живет уже более 5 000 лет в пустынном регионе США и, кажется, вообще не умеет стареть, сообщает Daily Mail.
Это дерево – настоящий рекордсмен, ведь оно помнит времена, когда египетские пирамиды еще даже не начали строить. Ученые обнаружили у него внутри гигантский генетический код. Он состоит из 24 миллиардов частей – это в восемь раз больше, чем у человека. Большая часть этой ДНК просто повторяется, но она совсем не мешает дереву жить тысячелетиями.
Клетки сосны имеют очень длинные «хвостики» (теломеры) – это «предохранители» на кончиках хромосом. У людей они с возрастом укорачиваются, что ведет к старости, а у этого дерева они аномально длинные, что замедляет старение клеток почти до нуля.
Кроме того, у растения есть специальные гены-рецепторы, которые мгновенно распознают любые болезни.
Как отмечается в исследовании Калифорнийского университета в Дэвисе, эти сосны не умирают от старости. Их клетки не становятся дряхлыми, как у людей или животных. Дерево может погибнуть только от удара молнии, сильного пожара или нападения насекомых. Сама же природа заложила в него возможность жить вечно.
Теперь ученые хотят понять, можно ли использовать этот «секрет вечной молодости», чтобы помочь людям бороться со старением и болезнями.