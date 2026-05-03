Украина вывела из строя 70% нефтеперекачивающей станции «Пермь» 3.05.2026, 15:07

Сожжены все большие резервуары.

Двойной удар Службы безопасности Украины сильно повредил линейную производственно-диспетчерскую станцию «Пермь». Повреждено около 70% объекта. Об этом сообщил OSINT-эксперт, блогер Exilenova+, передает Dialog.UA.

Изучив новые спутниковые снимки нефтеперекачивающей станции, он пришел к выводу, что полностью уничтожены все крупные резервуары объемом 50 тыс. куб. м. Каждый такой резервуар вмещал 314 тыс. баррелей нефти и нефтепродуктов. Еще один резервуар объемом 20 тыс. куб. м частично подгорел. Неповрежденными остались только три резервуара.

«Значительная часть технологических труб выгорела в связи с разливом нефтепродуктов. Технологический процесс на станции выведен из строя на неопределенное время… Достаточно успешная операция СБУ», - отметил Exilenova+.

Помимо станции, СБУ в Перми успешно атаковали нефтеперерабатывающий завод компании «Лукойл». Пожар продолжается уже пятые сутки, потушить его не могут.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com