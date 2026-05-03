3 мая 2026, воскресенье, 15:31
Украина вывела из строя 70% нефтеперекачивающей станции «Пермь»

  • 3.05.2026, 15:07
Украина вывела из строя 70% нефтеперекачивающей станции «Пермь»

Сожжены все большие резервуары.

Двойной удар Службы безопасности Украины сильно повредил линейную производственно-диспетчерскую станцию «Пермь». Повреждено около 70% объекта. Об этом сообщил OSINT-эксперт, блогер Exilenova+, передает Dialog.UA.

Изучив новые спутниковые снимки нефтеперекачивающей станции, он пришел к выводу, что полностью уничтожены все крупные резервуары объемом 50 тыс. куб. м. Каждый такой резервуар вмещал 314 тыс. баррелей нефти и нефтепродуктов. Еще один резервуар объемом 20 тыс. куб. м частично подгорел. Неповрежденными остались только три резервуара.

«Значительная часть технологических труб выгорела в связи с разливом нефтепродуктов. Технологический процесс на станции выведен из строя на неопределенное время… Достаточно успешная операция СБУ», - отметил Exilenova+.

Помимо станции, СБУ в Перми успешно атаковали нефтеперерабатывающий завод компании «Лукойл». Пожар продолжается уже пятые сутки, потушить его не могут.

