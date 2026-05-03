3 мая 2026, воскресенье, 15:33
После длительной паузы РФ массово применила нетипичное оружие против Киева

  • 3.05.2026, 15:29

В чем его особенность.

В ночь на 2 мая российские войска совершили атаку на Киевскую область, которая отличалась от предыдущих. В нескольких районах жители заметили нетипичные беспилотники, которые имели другой вид и звук.

Враг, после длительного перерыва в несколько месяцев, массово применил БПЛА-имитаторы «Пародия». Именно его и видели жители страны, рассказал советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов («Флеш»).

По его словам, задача такого БПЛА — отвлекать внимание украинской ПВО, поэтому десятки таких дронов кружили над нашей территорией.

«Противник постоянно испытывает новые тактики применения БПЛА, задача сил обороны — анализировать, изучать, прогнозировать и, конечно, противодействовать», — отметил «Флеш».

Кроме того, во время вчерашней атаки было подозрение на применение врагом копии БПЛА украинского производителя, которое не подтвердилось.

