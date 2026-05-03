Виктор Гончаренко встретился с белорусским вундеркиндом из мадридского «Реала» 2 3.05.2026, 16:14

Виктор Гончаренко и Алексей Майоров

Фото: АБФФ

Фотофакт.

Главный тренер сборной Беларуси по футболу Виктор Гончаренко встретился с чрезвычайно талантливым подростком Алексеем Майоровым, который учится футболу в академии мадридского «Реала» и регулярно собирает восторженные отзывы от специалистов. Их совместное фото опубликовали в телеграм-канале Белорусской федерации футбола (АБФФ).

«Постоянный контакт с перспективными футболистами, которые в будущем смогут защищать честь нашей страны на международном уровне — ключевая часть стратегии развития белорусского футбола на данный момент», — прокомментировала фото пресс-служба АБФФ.

14‑летний Алексей уже два года занимается в структуре мадридского «Реала» и считается одним из самых перспективных европейских вундеркиндов своего поколения.

Алексей — внук известного в прошлом футболиста минского «Динамо» Александра Кистеня. В свои 14 лет он уже успел поработать в системах разных клубов: минского «Динамо», «Минска», а также немного поиграть в системе московского «Спартака», после чего переехал в Испанию, где занимался футболом в школах «Эспаньола» и «Серданьолы». Там его и заметили скауты испанских грандов — мадридского «Реала» и «Барселоны», которые даже соперничали за то, кто будет шлифовать мастерство восходящей звезды.

