закрыть
3 мая 2026, воскресенье, 17:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Виктор Гончаренко встретился с белорусским вундеркиндом из мадридского «Реала»

2
  • 3.05.2026, 16:14
  • 1,534
Виктор Гончаренко встретился с белорусским вундеркиндом из мадридского «Реала»
Виктор Гончаренко и Алексей Майоров
Фото: АБФФ

Фотофакт.

Главный тренер сборной Беларуси по футболу Виктор Гончаренко встретился с чрезвычайно талантливым подростком Алексеем Майоровым, который учится футболу в академии мадридского «Реала» и регулярно собирает восторженные отзывы от специалистов. Их совместное фото опубликовали в телеграм-канале Белорусской федерации футбола (АБФФ).

«Постоянный контакт с перспективными футболистами, которые в будущем смогут защищать честь нашей страны на международном уровне — ключевая часть стратегии развития белорусского футбола на данный момент», — прокомментировала фото пресс-служба АБФФ.

14‑летний Алексей уже два года занимается в структуре мадридского «Реала» и считается одним из самых перспективных европейских вундеркиндов своего поколения.

Алексей — внук известного в прошлом футболиста минского «Динамо» Александра Кистеня. В свои 14 лет он уже успел поработать в системах разных клубов: минского «Динамо», «Минска», а также немного поиграть в системе московского «Спартака», после чего переехал в Испанию, где занимался футболом в школах «Эспаньола» и «Серданьолы». Там его и заметили скауты испанских грандов — мадридского «Реала» и «Барселоны», которые даже соперничали за то, кто будет шлифовать мастерство восходящей звезды.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко