Премьер Польши поужинал с Андреем и Оксаной Почобутами 3.05.2026, 16:24

Сегодня журналист получил высшую государственную награду Польши.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опубликовал в соцсети X совместное фото с недавно освобожденным политзаключенным Андреем Почобутом и его женой Оксаной.

«В День Полонии я пригласил Оксану и Андрея на ужин. Говорили о Польше, свободе и будущем», — подписал фото поляки премьер.

Журналист и активист польского меньшинства в Беларуси Андрей Почобут, осужденный в Беларуси к восьми годам заключения, был освобожден 28 апреля. За решеткой он провел четыре года и месяц.

Как сообщал Charter97.org, сегодня Анджей Почобут получил высшую государственную награду Польши — Орден Белого Орла.

W Dzień Polonii zaprosiłem na kolację Oksanę i Andrzeja. Było o Polsce, o wolności i przyszłości❤️🇵🇱 pic.twitter.com/FiVurL8G8j — Donald Tusk (@donaldtusk) May 3, 2026

