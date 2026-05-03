Премьер Польши поужинал с Андреем и Оксаной Почобутами
- 3.05.2026, 16:24
Сегодня журналист получил высшую государственную награду Польши.
Премьер-министр Польши Дональд Туск опубликовал в соцсети X совместное фото с недавно освобожденным политзаключенным Андреем Почобутом и его женой Оксаной.
«В День Полонии я пригласил Оксану и Андрея на ужин. Говорили о Польше, свободе и будущем», — подписал фото поляки премьер.
Журналист и активист польского меньшинства в Беларуси Андрей Почобут, осужденный в Беларуси к восьми годам заключения, был освобожден 28 апреля. За решеткой он провел четыре года и месяц.
Как сообщал Charter97.org, сегодня Анджей Почобут получил высшую государственную награду Польши — Орден Белого Орла.
W Dzień Polonii zaprosiłem na kolację Oksanę i Andrzeja. Było o Polsce, o wolności i przyszłości❤️🇵🇱 pic.twitter.com/FiVurL8G8j— Donald Tusk (@donaldtusk) May 3, 2026