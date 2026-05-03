Германия готовит крупнейший гражданский порт к войне и разворачивает танковую бригаду в Литве 3.05.2026, 17:30

Берлин направит 1,35 млрд евро на эти цели.

Германия начала адаптировать гражданскую инфраструктуру к использованию в вооруженном конфликте. Как сообщает Bloomberg, Берлин направит 1,35 млрд евро ($1,6 млрд) на модернизацию крупнейшего европейского порта в Северном море, который расположен в Бремерхафене и специализируется на перевозке автомобилей. Средства пойдут на укрепление погрузочных доков, чтобы обеспечить возможность транспортировки военной техники, включая 60-тонный танк Leopard, к будущим линиям фронта.

Проект является частью широкомасштабной подготовки Германии к потенциальной войне. По данным издания, в случае нападения России на Европу, страна будет играть ключевую роль в снабжении войск союзников по НАТО с учетом ее центрального географического положения и промышленных ресурсов.

Одновременно Германия начала формировать танковую бригаду в Литве. Берлин намерен обеспечить ее развертывание «любой ценой» к концу 2027 года, сообщает Bild. В Вильнюсе уже действует штаб соединения. По данным издания, «все, что в бундесвере не приколочено намертво», перебрасывается в новую 45-ю танковую бригаду. Ее командующий генерал Кристоф Хубер заявил, что подразделение будет «защищать каждый сантиметр» на восточном фланге в рамках обязательств НАТО.

С 2017 года в Литве также дислоцируется многонациональная боевая группа под немецким командованием. На фоне вторжения в Украину войска проводят учения в республике каждые шесть месяцев, отрабатывая боевые действия против России. Одновременно Литва в ускоренном темпе строит инфраструктуру для размещения немецких сил. В районе полигона Руднинкай неподалеку от белорусской границы возводится крупная военная база, рассчитанная на несколько тысяч военнослужащих. Предполагается, что через 20 месяцев там будет сформирован передовой отряд.

22 апреля глава Минобороны Германии Борис Писториус представил первую после Второй мировой войны оборонную стратегию, призванную увеличить численность немецкой армии до 460 тыс. человек и превратить ее в сильнейшую в Европе до 2039 года. Россия в документе определена как «главная угроза». Писториус подчеркивал, что Кремль «готовится к военному противостоянию с НАТО и рассматривает применение военной силы как законный инструмент продвижения своих интересов».

